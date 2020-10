Wolfsburg

Die Nachricht vom Corona-Lockdown und der erneuten Schließung der Gastronomie ab dem 2. November trifft das Gastgewerbe schwer. Die WAZ hat mit Wolfsburger Hotels und Restaurants sowie der Kreisvorsitzenden des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes ( Dehoga) über ihre Gefühlslage gesprochen.

„Gestern Abend sind einige Tränen gelaufen“, berichtet Myrjam Saliovski vom Boutique Hotel Goldene Henne am Donnerstag. Die Nachricht vom neuen Lockdown sei nicht überraschend gekommen, aber dennoch ein harter Schlag gewesen: „Man steckt so viel Arbeit und Energie in sein Geschäft. Alleine die ganzen Aufwendungen, die in die Hygienemaßnahmen geflossen sind. Und trotzdem trifft es einen wieder.“

Anzeige

Myrjam Saliovski vom Hotel „Goldene Henne“: „Es sind Tränen geflossen“. Quelle: Roland Hermstein

Branche wünscht sich mehr Rückendeckung von der Politik

Christiane Schuster, Inhaberin der Brackstedter Mühle, geht es ähnlich: „Viele Kollegen haben unheimlich in die Hygienekonzepte investiert, da würde ich mir ein bisschen mehr Rückendeckung wünschen.“ In ihrem Hotel sei alleine der personelle Aufwand für die verstärkte Desinfektion und Reinigung enorm. Schuster hat den Eindruck, dass die ganze Branche „abgestempelt“ sei: „Es ist demotivierend.“

Dehoga-Kreisvorsitzende Melanie Perricone, kann den Schritt der Politik ebenfalls nicht nachvollziehen: „Seitens des Robert Koch-Instituts ist nachgewiesen, dass die Gastronomie kein Treiber der Pandemie ist.“ Tatsächlich zeigt eine Grafik aus dem Situationsbericht des Instituts vom 20. Oktober, dass Ansteckungen in Speisestätten und Hotels nur einen sehr kleinen Anteil an den Infektionen haben.

Die Schließung der Gastronomie könnte zu mehr Treffen in privaten Haushalten führen

Eine wesentlich größere Rolle spielen hingegen Ansteckungen in privaten Haushalten. „Gerade vor diesem Hintergrund finde ich es problematisch, die Leute mit der Schließung der Gastronomie dorthin zurückzudrängen“, meint Perricone. In einem Großteil der Restaurants und Hotels seien die Hygiene-Vorgaben gut umgesetzt worden: „Natürlich gibt es auch bei uns schwarze Schafe. Hier hätte ich mir gewünscht, dass mehr kontrolliert wird.“

Der neuerliche Lockdown treffe viele Betriebe in Wolfsburg hart, vier Hotels haben laut der Dehoga-Chefin bereits aufgegeben. Drei Restaurants haben zudem angekündigt, dass es für sie im kommenden Jahr nicht weitergeht. „Das ist eine hoch dramatische Situation. Wir haben keine Reserven mehr“, betont Perricone. Der Außer-Haus-Verkauf sei nur eine „lebenserhaltende Maßnahme“.

Sichtbare Folgen der Krise: In der Porschestraße hat das Eiscafé Tiziano aufgegeben. Die Dehoga-Kreisvorsitzende Melanie Perricone befürchtet, dass weitere Betriebe hinzukommen werden. Quelle: Boris Baschin

Möglicherweise kippen Gerichte die Schließung noch

Von der Politik wünscht sich Perricone, wieder öffnen zu dürfen und fordert schärfere Kontrollen der Betriebe. Sie betont: „Im Vorfeld haben viele Kollegen gesagt, dass sie keine Probleme mit einer Sperrstunde hätten.“ Denn: Für eine Sperrstunde oder Einschränkungen beim Alkoholausschank hätte die Branche noch kreative Lösungen finden können – für die Schließung nicht. Dass ein Gericht sie möglicherweise noch kippen könnte, ist laut Perricone „ein kleiner Strohhalm“.

Saliovski vom Boutique Hotel will positiv bleiben und sich auf ihre To-Go-Karte und kleine Caterings konzentrieren. Sie betont, dass an der Schließung noch weitere Existenzen hängen: „Was wird zum Beispiel aus unseren Auszubildenden im Hotelbereich? Und was sollen die Landwirte mit den ganzen Enten und Gänsen machen, die sie jetzt nicht loswerden?“

Von Melanie Köster