Wolfsburg

Das ist mutig: Die neue Wolfsburger Rockband „Valid Blu“ startet ihre Karriere gleich mit einem komplexen Konzeptalbum. „WFYB.TV“ erinnert stellenweise nicht zufällig an Pink Floyds Klassiker „The Wall“ und erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die sich durch die oberflächliche Reizüberflutung der modernen Medienwelt kämpft. Am Samstag, 15. Mai, spielen Valid Blu ab 19.30 Uhr ihr erstes Konzert – als Livestream und Abschluss einer digitalen Wirtschaftskonferenz in der VW-Arena.

Peter Schmidt und Suzen Berlin haben Suzen’s Garden auf Eis gelegt

Die kreativen Köpfe hinter Valid Blu sind Peter Schmidt und Suzen Berlin und in der hiesigen Musikszene nicht unbekannt: Einige Jahre lang spielten sie mit der Poprockband Suzen’s Garden auf diversen Festivals und Stadtfesten. „Aber mit ’Suzens Garden’ kamen wir musikalisch irgendwann nicht mehr weiter und haben die Band erst einmal auf Eis gelegt“, berichtet Sängerin Suzen Berlin.

Valid Blu’s Video zur Single „Bad Signs“

Denn im Hinterkopf ihres Lebensgefährten und Gitarristen Peter Schmidt – ein Pink Floyd-Fan seit frühester Jugend – wuchs schon lange vor Suzen’s Garden ein Konzept für ein musikalisches Gesamtkunstwerk heran. „Ich wollte etwas ähnliches wie ’The Wall’ machen“, sagt er. Seit 2018 arbeitet er am Konzept – übrigens mit den Musikern von Suzen’s Garden. Und nennt es Artrock.

Zur Galerie Die neue Wolfsburger Progrock-Band Valid Blu probt für ihr erstes Livekonzert. Die Show ist beeindruckend.

Die Geschichte rund um Suzen, die in einer digitalen, oberflächlichen Scheinwelt aus social media, Werbung und Sensationsjournalismus lebt und sich am Ende aus der totalen Durchdringung der Privatsphäre durch „We Fuck Your Brain TV“ (WFYB.TV) mit dem Ziehen des Steckers befreit, hat er selbst entwickelt. Alle Songs zur komplexen Geschichte hat er selbst komponiert. Mal balladesk, mal poppig, mal heavy. Aber immer mit einer einprägsamen Melodie – wie bei Pink Floyd oder gar bei den US-Progrock-Helden von Dream Theater. Nacheinander gehört, erzählen sie Suzens Geschichte.

Das spektakuläre Video zu „Bad Signs“ wurde über Silvester aufgenommen

Er hatte auch die Idee zum spektakulären Video der ersten Single-Auskopplung „Bad Signs“, das Silvester 2020 und Neujahr 2021 im heimischen Studio mit unglaublich viel Aufwand produziert wurde. Viel Aufwand betreiben Valid Blu auch bei ihrer Liveshow: Jeder Song hat sein eigenes Hintergrundvideo und seine eigens ausgearbeitete Lichtshow. Damit nicht genug: Aufgenommen und produziert hat er „WFYB.TV“ im eigenen Music2records-Studio gemeinsam mit Schlagzeuger Dennis Wetzler. Nur den finalen Mix überließ er Hannes Jaeckl.

Die WAZ durfte bei den Proben zur Liveshow live dabei sein – und war begeistert: Suzen Berlin (Gesang), Anni Riemer (Backgroundgesang), Lena Uhde (Bass), Peter Schmidt und Dennis Wetzler geben am Samstag nicht nur Konzert, sondern laden ihre Gäste ins bombastische Musiktheater ein. Leider vorerst nur als digitaler Stream auf https//validblu.com sowie auf Facebook. Aber Peter Schmidt verspricht: „Echte Konzerte folgen.“ Weitere LPs und CDs übrigens auch.

Von Carsten Bischof