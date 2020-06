Zweiter „Rooftop-Wob“ startet auf Dach der City-Galerie

Beim ersten Konzert auf dem Dach der City-Galerie wurde schon angedeutet, dass es nicht der letzte „Rooftop-Wob“ gewesen sein sollte. Und so ist es auch: Am Freitag, 5. Juni, versammeln sich wieder Musiker über den Dächern Wolfsburgs und spielen per Livestream in die Wohnzimmer der Wolfsburger.