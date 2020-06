Die neusten Nachrichten und Meldungen aus Wolfsburg und Umgebung finden Sie in unserem Liveblog. Hier lesen Sie die neuesten Nachrichten aus der Stadt, vom VfL Wolfsburg und zur aktuellen Corona-Lage in unserer Region – und verpassen auch an diesem Donnerstag garantiert kein wichtiges Update. Alle Neuigkeiten des Tages gibt's hier zum.