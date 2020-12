Linna ist die neue Shopping Queen aus Wolfsburg

Wolfsburg

Das war der Knaller: Vor dem Finale der Vox-Styling-Show „ Shopping Queen“ mit Star-Designer Guido Maria Kretschmer hatten alle fünf Wolfsburger Kandidatinnen jeweils 35 Punkte. Somit war das Urteil des Designers ausschlaggebend. Und für die extra Spannung sorgte dieser Fact: Weder die Kandidatinnen noch der Designer kannten den Punktestand.

Für die Wolfsburgerinnen suchte sich Kretschmer ein besonderes Motto aus: „Die schönste Nebensache der Welt! Finde das perfekte Outfit zu deinem neuen Lieblings-Accessoire!“ Dafür bekam jede Kandidatin ein anderes Accessoire: Ricarda bekam am Montag einen Schal, Isabel ging mit einer Fransen-Tasche shoppen, am Mittwoch band sich Claudia einen Gürtel um und am Donnerstag zog Linna Handschuhe an.

„Das konnte man nicht besser machen“: Siegerin Linna Hensel (l.) bekam von Designer Guido Maria Kretschmer großes Lob für ihr Outfit. Quelle: Ann Kathrin Wucherpfennig

Am Freitag shoppte Britta aus Helmstedt bei „ Shopping Queen “

So war also nur noch ein Accessoire über und das erhielt Britta Thiemann aus Helmstedt. Die 41-Jährige bekam eine graue Schiebermütze aus Wolle. Um diese in Szene zu setzten, hatte Britta vier Stunden Zeit und 500 Euro. Ihr Kumpel Ole (18) war dabei ihr Shopping-Begleiter. Zuerst steuerten sie in den Designer Outlets Wolfsburg „ Betty Barclay“ an – gekauft wurde allerdings noch nichts. Erst bei „rich & royals“ griff sie zu: Britta und Ole entschieden sich für eine Bluse, eine petrolfarbenen Hoodie, graue Jeans und einen karierten Mantel – die Schiebermütze passte perfekt dazu. „Das Outfit ist mega“, war Kretschmers Kommentar. Der Look wurde mit braunen Boots und dezentem Schmuck abgerundet.

Mit den Einkaufstaschen ging es zum CongressPark. In den großen Räumen wurde eine „ Shopping Queen“-Kulisse aufgebaut, die Sendung wurde bereits im September in der VW-Stadt aufgezeichnet. Am Set gab es auch eine Styling-Lounge, in der Britta Make-Up auftrug und die Haare frisierte. Und dann kam der große Moment: Britta lief als letzte Kandidatin aus Wolfsburg über den Laufsteg. Anschließend vergaben ihre Mitstreiter 35 Punkte an Britta – und somit herrschte Gleichstand. Denn auch die anderen vier Damen an den Tagen zuvor bekamen 35 Punkte.

Kandidatinnen trafen den Star-Designer Guido Maria Kretschmer

Für die Zuschauer war es sehr spannend, die Kandidatinnen erfuhren die Überraschung erst beim Finale in Hamburg mit dem Star-Designer Guido Maria Kretschmer. Vorher werden die Punkte nämlich nur dem Publikum gezeigt. Für die Siegerehrung schlüpften die Wolfsburgerinnen in ihre gekauften Outfits und Kretschmer lobte nochmal jede einzelne Leistung. „ Guido ist so ein herzlicher Mensch und hat sich viel Zeit genommen, ich werde das Treffen mit ihm niemals vergessen“, erzählte Kandidatin Britta.

Dann kam der Moment der Wahrheit: Guido hielt die großen Karten mit den Punkten in den Händen und bewertete die Looks, wobei zehn Punkte die beste Leistung bedeuten. Und diese zehn Punkte bekam Fotografin Linna für ihren schwarzen Lederrock mit den rot-schwarzen Handschuhen. „Das konnte man nicht besser machen“, so Kretschmer. Die neue „ Shopping Queen“ mit 45 Punkten heißt daher Linna Hensel. „Die Woche hat sehr viel Spaß gemacht und ich habe überhaupt nicht mit dem Sieg gerechnet. Doch jetzt wird richtig gefeiert“, so Linna gegenüber der WAZ.

„ Shopping Queen “ aus Wolfsburg kaufte bereits mit dem Preisgeld ein

Zusätzlich zu dem Titel konnte sie sich über 1000 Euro Preisgeld freuen. „Von dem Geld habe ich mir bereits weitere Accessoires gekauft und für meinen Sohn einiges gefunden“, sagt Wolfsburgs neue Shopping-Königin. Da das Feld so eng war, gab es keinen fünften und vierten Platz. Ricarda landete auf Platz drei und Isabel, Claudia und Britta teilen sich den zweiten Platz. „Die Kandidatinnen haben mich sehr glücklich gemacht und bald besuche ich Wolfsburg“, versprach Star-Designer Guido Maria Kretschmer in der „ Shopping Queen“-Folge aus Wolfsburg.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig