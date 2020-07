Wolfsburg

Mit einer deutlichen Botschaft begrüßten Demonstranten der Partei Die Linke Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) bei seinem Besuch im Hanns-Lilje-Heim. „Herr Weil, diese Pflegepolitik tötet“, stand auf einem der Transparente, mit denen die Aktivisten die Pflegepolitik kritisierten. Vom Besuch des Landesvaters hatte sich die Wolfsburger Bundestagsabgeordnete und pflegepolitische Sprecherin der Linken Pia Zimmermann mehr erhofft.

45 Tote während der Corona-Pandemie

In dem Haus der Diakonie Wolfsburg waren bei einem Corona-Ausbruch 45 Menschen gestorben. Weil sagte nach Gesprächen mit den Pflegekräften im Hanns-Lilje-Heim, er habe „große Hochachtung“ gegenüber dem Personal und sagte, eine Pflegereform sei überfällig. „Lebens- und Arbeitsqualität müssen künftig ein sehr viel größeres Gewicht haben.“

Anzeige

Bildergalerie vom Besuch des Ministerpräsidenten:

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Zur Galerie Bei einem Ausbruch der Corona-Pandemie starben 45 Bewohner des Hanns-Lilje-Heims in Wolfsburg. Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) machte sich bei einem Besuch ein Bild von der Lage.

„Nicht als warme Worte“

„Jetzt, da das scheinbar Schlimmste überstanden ist, macht Herr Weil seine Aufwartung und bringt nichts als warme Worte mit und ist voll des Lobes – für Menschen, die schlichtweg keine andere Wahl hatten, als irgendwie weiterzumachen“ empört sich Linken-Abgeordnete Zimmermann. Linken-Landesvorsitzender Lars Leopold kritisierte, die Missstände in der Pflege seien „seit Jahrzehnten“ bekannt.

Politik im Zugzwang

In der Krise seien Pflegekräfte gelobt und beklatscht worden, so Leopold. „Wenn es jedoch um tatsächliche Verbesserungen oder einen winzigen Bonus für Altenpflegekräfte geht, verlaufen sich gute Vorsätze in unwürdiges Gezerre darüber, wer die Kosten dafür tragen soll.“ Leopold und Zimmermann sind sich einig, dass die Politik in Bund, Land und Kommunen nun gegenüber den Bürgern sowie den Beschäftigten im Zugzwang sei. „Zu viele Jahre wurde auf Zeit gespielt.“

Von Christian Opel