Wolfsburg

Jetzt ist die alte Wehrbrücke im Allerpark seit einem Jahr gesperrt. Und so wie es aktuell ausschaut wird diese Situation noch eine Weile andauern. Denn, so teilte die Stadt an Montag mit, es gibt Lieferschwierigkeiten bei benötigten Baumaterialien, um die morsche Holzkonstruktion und die Fahrbahn zu sanieren.

Zum Hintergrund: Im Herbst 2020 stellten Experten bei routinemäßigen Wartungsarbeiten fest, dass der Holzbohlenbelag der Brücke Mängel aufweist und nicht mehr sicher ist. Das Bauwerk wurde abgesperrt – und kann seitdem nicht mehr betreten werden.

Fünf Stahlträger stützen die Alte Wehrbrücke im Allerpark

Die „Alte Wehrbrücke“ verbindet den Parkplatz Allerpark mit dem alten Landesgartenschau-Gelände sowie mit dem Wakepark und der Skater-Anlage. Sie ist knapp 30 Meter lang – und damit die kleinste der drei Brücken, die bis zur Eis-Arena über die Aller führt. Fünf Stahlträger stützen sie, Boden und Geländerfüllung sind aus Holz. Und genau dieser Holzboden ist nicht mehr sicher. Die Stadt schrieb in ihrer Vorlage zur Sanierung der Brücke im Februar: „Eine Instandsetzung der Brücke ist zwingend und zeitnah notwendig.“

Die Alte Wehrbrücke im Allerpark im Sommer: Damals ging die Verwaltung davon aus, dass sie noch in diesem Jahr saniert wird. Quelle: Boris Baschin

Der Rat segnete ebenfalls im Februar das 265 000 Euro teure Projekt ab – und seither ist nichts passiert, obgleich mit einer Sanierung im Frühjahr begonnen werden sollte. Ende Juli hieß es dann, das Projekt befinde sich im Vergabe- und Auftragsverfahren. Damals ging die Verwaltung noch von einem Baubeginn im Sommer aus.

Die Stadt Wolfsburg befindet sich in Kontakt mit der beauftragten Firma

Im Rahmen der Sanierung, die laut Stadt zwei Monate dauern soll, werden die Holzbohlen entfernt und gegen einen sandfarbenen glasfaserverstärkten Kunststoffboden ausgetauscht. Die aktuelle Unterkonstruktion soll in diesem Zuge ebenfalls ausgetauscht werden.

Wolfsburg und seine Brücke Die „Alte Wehrbrücke“ im Allerpark muss saniert werden – weil sie nicht mehr sicher ist. Das ist nicht die einzige Brücke in der VW-Stadt, die eine Generalüberholung braucht. Eine Übersicht: 2015 musste die Brücke über die Braunschweiger Straße, die Westhagen und Detmerode miteinander verbindet, erst gesperrt und kurze Zeit später abgerissen werden. Seit Herbst 2020 läuft der Neubau. Mittlerweile ist die Brücke sichtbar und die besondere Form, die an das Brezelfenster eines VW-Käfers erinnern soll, ist zu erkennen. Im November 2021 soll sie eingeweiht werden. 2019 wies die Autobahnbrücke über die Alte Landstraße bei Fallersleben (verlängerte Heinrich-Nordhoff-Straße) Mängel auf und wurde abgerissen. 2020 begann der Wiederau der aus dem Jahr 1973 stammenden Brücke. Mehrfach gab es Sperrungen von Teilbereichen der A 39 und der Nordhoff-Straße, seit Anfang des Jahres kann sie wieder befahren werden. Die Berliner Brücke ist mittlerweile über 60 Jahre alt – und wird in den nächsten zehn Jahren ebenfalls abgerissen und neu aufgebaut werden müssen. Über 60 000 Fahrzeuge befahren das Bauwerk täglich. Bei der letzten Substanzuntersuchung aus dem Jahre 2019 wurde der Zustand noch mit 3,2 benotet, ein zufriedenstellender Wert, der keinerlei Panik auslösen sollte und eine weitere noch mindestens zehnjährige Nutzungsdauer bescheinigte. Dennoch beugte die Verwaltung vor. Obwohl schwere Lastwagen nur einen kleinen Teil des täglichen Verkehrsaufkommens ausmachen, wurde für sie ein Überholverbot und ein Mindestabstand vorgeschrieben. Ähnliche Situation bei der A39-Brücke über den Mittellandkanal bei Fallersleben. 2019 begannen kleinere Sanierungsarbeiten am Beton der Brücke – bis man feststellte: Bringt alles nichts, die Brücke muss abgerissen und genau wie die nahe gelegene A-39-Brücke über die Heinrich-Nordhoff-Straße wieder neu aufgebaut werden. Das große Problem beim Neubau dieser Verbindung ist der darunter verlaufende Schiffsverkehr auf dem Mittellandkanal sowie die Güter- und Fernzüge auf der Bahnlinie. Ein Zeitplan steht noch nicht fest.

Doch jetzt gibt es Lieferschwierigkeiten wie die Stadt mitteilt. Engpässe bei Baumaterialien aller Art stehen seit Beginn der Pandemie bei vielen Firmen und auch privaten Hausbauern auf der Tagesordnung. Die Stadt Wolfsburg befindet sich mit den beauftragten Firmen dazu in regelmäßigem Kontakt. Dadurch steht derzeit leider weiterhin die Fahrbahn der Wehrbrücke nicht zur Verfügung. Nach aktuellen Informationen der Verwaltung sollen voraussichtlich im Laufe des Monats Dezember die Lieferschwierigkeiten behoben sein. Ein genauer Zeitplan stehe aber nicht fest. Bis dahin müssen Radfahrer und Spaziergänger weiter bis zur Plaza-Brücke fahren oder gehen, um die Aller passieren zu können...

