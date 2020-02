Liebe liegt in der Luft: So feiern die Wolfsburger Valentinstag

Die Ursprünge des Valentinstages liegen in der Kirchengeschichte. Daher feiern immer mehr Kirchengemeinden in Niedersachsen und Bremen an dem Datum besondere Gottesdienste. In Wolfsburg wird in der evangelischen Kirche in Heiligendorf an den Heiligen Valentin gedacht. „Mir ist es wichtig, alte Feste der Kirche wiederzubeleben. So lässt sich Religion am besten kennenlernen“, sagt Pastor Jörg Mosig. Unter dem Motto „Verliebte und Liebende“ wird der Gottesdienst am 14. Februar um 18 Uhr in der St. Adrian Kirche gefeiert. Dabei können sich Menschen segnen lassen, als Paar ebenso wie als Familie. „Eine anrührende Anfrage habe ich von einer sehr betagten Dame“, so der Pastor. In jungen Jahren hätten ihr Mann und sie nicht kirchlich heiraten können. Dass sie katholisch und er evangelisch ist, sei ein Hindernis gewesen. „Jetzt wollen sie die Segnung ihrer Partnerschaft nachholen.“