Lichterfahrt in Wolfsburg: Das waren die Highlights der Trecker-Parade am Freitag

Ho, ho, ho: Vom Trecker grüßt der Weihnachtsmann. Am Freitagnachmittag starteten Landwirte in Neuhaus mit weihnachtlich geschmückten Treckern zu einer Lichterfahrt durch Wolfsburg. Einige hatten vor dem Kühler beleuchtete Schilder mit Weihnachtsgrüßen montiert: „Frohe Weihnachten – Eure Landwirte“ stand darauf zum Beispiel geschrieben. Und vor allem war jede nutzbare Fläche an den Maschinen mit Lichterketten und Weihnachtsdekoration geschmückt.

Das Ziel der Landwirte aus Wolfsburg und der Samtgemeinde Velpke wurde auf jeden Fall erreicht: Den Menschen in der Corona-Pandemie eine Freude zu bereiten. Viele Familien erwarteten am Straßenrand freudig den Weihnachts-Konvoi, winkten den Landwirten zu und zückten die Smartphones. 55 Trecker und andere Landmaschinen bildeten den Weihnachtskonvoi durch die Stadt. Auch am Klinikum Wolfsburg sowie an der neuen Kinderklinik führte die Route vorbei.

Die Lichterfahrt war nicht zu übersehen und nicht zu überhören

Der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt: Ein Trecker samt Anhänger mit Musikanlage fuhr mit durch die Straßen, ein Trecker trug Elchohren auf der Fahrkabine, ein weiterer Landwirt fuhr einen geschmückten Tannenbaum spazieren. Für ausreichend Beschallung mit Weihnachtsmusik war auf jeden Fall besorgt, so war die Trecker-Lichterfahrt weder zu übersehen noch zu überhören.

Bilder von der Lichterfahrt am Freitag:

Zur Galerie Weihnachtsmänner, Tannenbäume, Musikanlagen und vor allem viele, viele Lichterketten: Landwirte machten bei ihrer Lichterfahrt den Wolfsburgern mit bunt geschmückten Treckern eine Freude. Am Samstag soll ein weiterer Trecker-Konvoi starten.

Die Route führte von Neuhaus durch die Innenstadt, an den Steimkergärten vorbei, durch Nordsteimke, nach Barnstorf, Hehlingen wie auch Almke, Neindorf und Heiligendorf. Wer die Trecker verpasst hat – kein Problem, denn am heutigen Samstag wollen weitere Landwirte zu einer zweiten Parade starten:

Trecker-Strecke am Samstag

Die zweite Tour startet – wie schon am letzten Wochenende – erneut in Sülfeld. Diesmal gibt es aber eine neue Strecke. Sie führt am Samstag, 18. Dezember, ab 16.30 Uhr von Dietzeberg, Calberlaher Straße und Kalkberg über Sülfelder und Brunsroder Straße erst einmal nach Ehmen/Mörse zur Kastanienallee. Weitere Stationen: Hohnstedter Straße, Teichstraße, Auguststraße, Kreuzkamp, Sohlsträuchen, Zum alten Bahnhof, Mörser Straße, Heinrich-Deumeland-Straße, Salzwedeler Straße, Wulfhagen, Bockhorst und am Kerksiek Richtung Fallersleben. Dort geht es über Herzogin-Clara-Straße, Dresdener Straße, Berliner Straße, Am alten Gut, Friedrich-Mumme-Straße, Erich-Netzeband-Straße, Mozartstraße und Mühlenkamp zurück nach Sülfeld über Am Neuen Tor, Viehtrift und Gifhorner Straße.

In Sülfeld drehen die Trecker schließlich noch eine Runde über Wasserkamp, Speckenkamp, Katzenkamp, Pfingstanger und Papenstieg zur Dorfstraße.

