Es blinkte und funkelte an allen Ecken und Enden – ein weihnachtlich beleuchteter Trecker-Konvoi fuhr am späten Samstagabend durch die Stadt Wolfsburg und die umliegenden Dörfer. Mit der rührenden Aktion unter dem Motto „Ein Funken Hoffnung“ wollten die Landwirte aus Wolfsburg, Helmstedt und Gifhorn den Menschen im Corona-Lockdown eine Freude machen. Sie waren erfolgreich.

Die Traktoren sind mit blinkenden Lichterketten , Zipfelmützen und Weihnachtsmännern geschmückt

Es beginnt am Samstag in der Dämmerung auf der Landstraße zwischen Danndorf und Neuhaus. Auf einem Parkplatz sammeln sich 30 Landwirte mit ihren bunt geschmückten Traktoren. Lichterketten an den Felgen und Karosserien blinken in bunten Farben, die Radhäuser sind mit Zipfelmützen geschmückt, an den Gabeln sind Paletten befestigt, auf denen Schneemann- oder Weihnachtsfiguren stehen – und aus einer Musikanlage ertönt „Merry Christmas to Everyone“ von Skakin’ Stevens. Am Steuer sitzen auch einige Weihnachtsmänner.

Es geht an diesem Tag nicht um Protest gegen niedrige Milchpreise oder um mehr Respekt für die Arbeit der Landwirte. „Heute wollen wir etwas zurückgeben und den Bürgern eine Freude bereiten“, ruft Henrik Schünemann, um das Dröhnen der Motoren zu übertönen. Er ist einer der Organisatoren und Sprecher der Initiative „Land schafft Verbindung“ für die Region Wolfsburg und Helmstedt.

In Gifhorn hatte Marcel Kröger bereits Anfang Dezember eine Lichterfahrt durch den Landkreis organisiert, jetzt zogen die Bauern aus Wolfsburg und Helmstedt nach. Die Aktion sei beim Ordnungsamt angemeldet, erklärt Schünemann. Die Teilnehmer waren angehalten, in ihren Traktoren zu bleiben. Über Whatsapp hatten sich die Bauern abgesprochen. „Die Idee entstand vor etwa einer Woche, einige sind noch spontan dazugekommen“, freut sich Schünemann. Am Ende waren es rund 30 Landwirte, die mit ihren festlich geschmückten Treckern anrollten. Die Info mit der Route, in der die Menschen auch gebeten wurden, sich an die Coronaregeln zu halten, verbreitete sich über die sozialen Medien wie ein Lauffeuer.

Die Menschen sind begeistert von der Aktion

„Das ist alles selbst gemacht“, sagt Schünemann. Teils leuchten die Lichter mit Batterien, einige Teilnehmer haben auch Stromerzeuger dabei. „Jeder ist total kreativ“, sagt Landwirt Michael Germer. Auf seinem Trecker fährt eine Weihnachtsmannfigur huckepack mit, andere fahren sogar geschmückte Tannenbäume spazieren. Gegen 16 Uhr startet der Treck, fährt durch Neuhaus und passiert dann Reislingen. „Eine total coole Aktion“, meint Alina Maier, während die dreijährige Milina auf dem Arm über die Treckerparade staunt. „Gerade in einer Zeit, wo sonst alles abgesagt ist“, ergänzt Schwester Malina.

Autofahrer hupen begeistert, Kinder winken am Straßenrand

Wo der Treck langfährt, staut sich der Verkehr etwas. Geschenkt. Die meisten Autofahrer machen selbst große Augen und hupen teils begeistert und nicht etwa aus Ungeduld. In Wolfsburg fahren die Trecker unter anderem am Schillerteich, am Planetarium und am Krankenhaus vorbei. „Wunderschön, überwältigend. Das ist eine super Idee“, meint Karsten Binder aus Rühen, der mit seiner Familie am Berliner Ring das Spektakel betrachtet. Seine Kinder winken begeistert, während aus einem Unimog ein Weihnachtsmann grüßt. Der blinkende Treck sollte noch über Nordsteimke und Heiligendorf bis nach Neindorf, Almke und Hehlingen rollen.

