Letzte Sitzung vor der Wahl: Ortsrat Kästorf-Sandkamp zieht positive Bilanz

Kästorf/Sandkamp

In seiner letzten Sitzung dieser Legislaturperiode hat der Ortsrat Kästorf/Sandkamp eine Bilanz der vergangenen fünf Jahre gezogen. Ortsbürgermeister Francescantonio Garippo (SPD), der eingangs dem langjährigen Ortsratsbetreuer Hartmut Stapelfeld gedankt hatte, zog nach der Sitzung ein positives Resümee. „Wir waren ein gutes Team“, sagte Garippo, „und wir sind nach den Diskussionen meistens auf einen gemeinsamen Nenner gekommen.“ Er hoffe, nach dem 12. September bekannte Gesichter im Ortsrat zu sehen. Die positive Bilanz bestätigte auch CDU-Fraktionssprecher Lars Kreipke und dankte dem Ortsbürgermeister für die Sitzungsführung – so habe die Arbeit für die Bürger Spaß gemacht.

Komplettsanierung der Stellfelder Straße liegt auf Eis

Die Arbeit des Ortsrates habe zwar Erfolge für die beiden Ortsteile erbracht, aber nicht immer sei man zu zufriedenstellenden Ergebnissen gekommen, so Garippo. Einige wichtige Themen blieben unvollendet: Die Komplettsanierung der Stellfelder Straße beispielsweise liegt auf Eis. Für die Bevölkerung sei das ein Schock gewesen, meinten Frank Fricke und Sandra Fricke-Grün (beide SPD). Der Lärmpegel für die anliegenden Bewohner sei immens hoch, der Fahrbahnbelag schadhaft.

Lob für Trägerschaft der Bockwindmühle durch die Pfadfinder

Man sei zudem nicht weitergekommen in dem Bemühen, für die Straße eine Tempo-30-Regelung einzuführen. „Und auch die Sperrung für Lastwagen zeigt nicht immer den gewünschte Effekt“, so Ortsbürgermeister Garippo. Die Straße sei ein Flickenteppich. Positiv bewertet wurde die Trägerschaft der Bockwindmühle durch die Pfadfinder ebenso wie eine geplante Schließung einer Baulücke zentral in Sandkamp. Marc Heinisch und Phillipp Nimpsch vom Stadtplanungsamt berichteten hierbei über den geplanten Bau eines Mehrfamilienhauses mit drei Wohnungen sowie eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung.

Von Burkhard Heuer