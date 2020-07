Letzte Ruhe: Wolfsburg bekommt einen Bestattungswald

Wolfsburg

Der Weg für die Einrichtung eines Bestattungswaldes in Wolfsburg ist frei. Die Ratsfraktionen von CDU und SPD haben sich einer Mitteilung zufolge auf einen gemeinsamen Antrag zu dem Thema geeinigt. Den Wolfsburgern soll es in Zukunft möglich sein, die letzte Ruhe nach individuellen Bedürfnissen zu gestalten.

Bereits in der vergangenen Ratsperiode hatte die Verwaltung den Auftrag bekommen, die Möglichkeit einer Waldbestattung in Wolfsburg anzubieten. Dabei wird die Totenasche an dafür ausgewählten Bäumen beigesetzt. Das Vorhaben verzögerte sich allerdings, unter anderem musste die Friedhofssatzung überarbeitet werden. Im vergangenen Mai hatte die Stadt angekündigt, dass der Bestattungswald bei einem positiven Ratsbeschluss „im zweiten Halbjahr 2020“ den Betrieb aufnehmen könne. Entstehen soll der Bestattungswald östlich des Nordfriedhofs.

In den umliegenden Landkreisen werden Waldbestattungen bereits gut angenommen

Besonders durch die hohe Mobilität der Gesellschaft gestalte sich die Pflege von Grabstätten zum Teil schwierig, erklärte die CDU-Ratsfraktion in einer Mitteilung. Die Möglichkeit der Waldbestattung gebe sowohl den Verstorbenen als auch den Hinterbliebenen eine Möglichkeit, eine angemessene Ruhestätte zu wählen.

In den umliegenden Landkreisen werden Waldbestattungen bereits gut angenommen. Der CDU-Fraktion bemängelt schon länger, dass Wolfsburger dorthin abwandern müssen, um einen Bestattungswald wählen zu können. Zumal in Wolfsburg auch ein privater Anbieter die Bereitschaft zeige, einen Bestattungswald einzurichten.

„Mit dem jetzt gestellten Antrag werden umgehend beide Möglichkeiten auf den Weg gebracht. Wir freuen uns darüber, dass insbesondere nach längerem Stillstand eine Umsetzung nun schnell erfolgen kann,“ so der Fraktionsvorsitzende Peter Kassel.

