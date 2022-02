Wolfsburg

Sie wollte die Bühne bei der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ rocken – und das hat die Wolfsburgerin Sarah Mangione am Freitagabend auch getan. Die Schauspielerin und Moderatorin legte zu „Toxic“ von Britney Spears mit ihrem Partner Vadim Garbuzov einen grandiosen Tango hin. 16 stolze Punkte bekam sie dafür von der Promi-Jury. Das Publikum fand’s auch gut. Damit sind Sarah und Vadim eine Runde weiter.

Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg und Andrzej Cibis mussten gehen. Ihr Cha Cha Cha zu der Musik von „Waiting For A Star To Fall“ von „Boy Meets Girl“ kam bei der Jury nicht so gut an. Auch nicht bei den Fernsehzuschauern, die mit abstimmen durften. Der kleinwüchsige Paralympics-Star Mathias Mester bekam für seinen Cha Cha Cha mit Partnerin Renata „Granata“ Lusin die beste Jury-Bewertung: 21 Punkte.

Lilly zu Sayn Wittgenstein und Andrzej Cibis konnten mit ihrem Cha Cha Cha bei „Let's Dance“ nicht überzeugen. Quelle: RTL / Stefan Gregorowius

Sarah Mangione erhielt 16 Punkte – und sie ist weiter. Die Moderatoren Daniel Hartwich und Victoria Swarovski machten es bei der Verkündung der Ergebnisse richtig spannend: Ein Paar nach dem anderen bekam die erlösende Nachricht, dass es in den nächsten Sendung weitertanzen darf. Die Wolfsburgerin und Vadim mussten lange warten.

Das war „Let’s Dance“ – eine Bildergalerie:

Zur Galerie Wolfsburgerin Sarah Mangione ist eine Runde weiter bei „Let’s Dance“

Sarah Mangione war nach ihrem Auftritt absolut happy. In den Proben habe sich der ein oder andere Fehler eingeschlichen, verriet sie Daniel Hartwich nach dem Tango noch völlig außer Atem. Aber bei der Live-Show lief alles wie am Schnürchen. Am wichtigsten war ihr jedoch, dass alles vorbei war: „Wir sind durch“, jubelte die gebürtige Hattorferin.

Der Let’s-Dance-Jury gefiel der Tango

Auch der Jury gefiel der Tango, bei dem es ganz schön knisterte. Motsi Mabuse gestand, sie sei fast verliebt in Sarah. Die ehemalige „Unter uns“-Schauspielerin „bringe die „Seele aufs Tanzparkett“, das spürte die Jurorin. Aber: Sarah Mangione solle ihr Temperament besser „kontrollieren“, riet Motsi Mabuse.

Die Jury hatte viel Lob für Sarah: Jorge González (l.), Motsi Mabuse und Joachim Llambi mit Moderator Daniel Hartwich (r.). Quelle: RTL / Stefan Gregorowius

Diesen Tipp gab auch Jorge González. „Weniger Power ist mehr“, meinte der Star-Choreograf, der mit einer gewagten Irokesen-Frisur auffiel. Weil der Tango von Sarah so temperamentvoll getanzt war, hatte der strenge Juror Joachim Llambi „Angst um das Parkett“. Der ehemalige Profitänzer hatte bei der „Let’s-Dance-Kennenlern-Show“ am vergangenen Freitag wegen einer Corona-Erkrankung gefehlt. Pünktlich zur ersten Entscheidungsshow war er nun wieder da.

Sarah Mangione hat sich verbessert

Vor seinem harten Urteil hatte Sarah Mangione vor der Show ein bisschen Bammel. Aber es fiel gar nicht so hart aus. Llambi kritisierte nur, dass die Bewegungen „ein bisschen unkoordiniert“ waren. In einem waren sich alle drei Jurymitglieder einig: Sarah habe sich seit dem Auftritt vor einer Woche enorm verbessert.

Sarah Mangione gilt unter den „Let’s Dance“-Kandidaten als absolute Stimmungskanone. „Du bist eine echte Frohnatur“, schwärmte Victoria Swarovski. Deshalb müsste sie unbedingt eine Runde weiterkommen. Sie kam weiter.

Coronafall bei Promi-Tanzpaar

Ein Tanzpaar fehlte am Freitagabend bei der Live-Show: Hardy Krüger jr. und Patricija Ionel mussten aussetzen, weil der Schauspieler an Corona erkrankt ist. Nächste Woche ist es wieder dabei, verrieten die Moderatoren.

Von Sylvia Telge