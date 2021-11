Lesung in Wolfsburg: Julius Fischers humorvoller Menschenhass

Innenstadt

Aus seinen zwei Büchern „Ich hasse Menschen“ las Julius Fischer am Samstagabend in der Wolfsburger Stadtbibliothek . Die Lesung fand im Rahmen der Lesetage des Kulturzentrums Hallenbad statt. Wie schon in den Vorjahren fand wieder eine Veranstaltung in Kooperation mit der Einrichtung im Alvar-Aalto-Kulturhaus statt.

Diese Lesung begann mal ganz anders. Mit einem Wumms nämlich. Gleich zu Beginn spielte Julius Fischer von seinem iPad aus deftige Beats ab und rappte erstmal. Somit war von Anfang an klar: Hier bekommt man wesentlich mehr geboten als Auszüge aus dem aktuellen Buch des Autors.

Poetry Slammer, Liedermacher, Comedian

Das ist bei Julius Fischer eigentlich auch nicht anders zu erwarten. Der Künstler ist seit 2004 als Poetry Slammer, Liedermacher, Comedian und Moderator unterwegs. Regelmäßige Besucher des Hallenbads kennen ihn auch als Teil des „Fuck Hornisschen Orchestra“, mit dem er mit Christian Meyer im Duo auftritt. Die beiden hatten auch schon eine eigene Fernsehshow im MDR.

Lesung mit Wumms: Der Auftritt von Julius Fischer

Nun stellte er seine beiden Bücher vor: „Ich hasse Menschen – Eine Abschweifung“ und „Ich hasse Menschen 2. Eine Art Liebesgeschichte“. Das klingt zunächst irgendwie aggressiv, ist aber gar nicht so gemeint. „Hass sollte etwas Schönes sein, das Leute verbindet“, erklärte Fischer in der Stadtbibliothek.

Genervte Beobachtungen des Protagonisten

Und dann wurde es sehr lustig. Die genervten Beobachtungen des Protagonisten, der in Ich-Form erzählt. Von ironisch bis zynisch und auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Der Bühnenprofi Julius Fischer wusste zudem ganz genau, wie er mit seinem Vortrag die Zuhörer erreichte.

Die Geschichten spielen dort, wo der Autor herkommt, nämlich in Sachsen. „Das ist rechts außen“, erklärte Fischer, womit er nicht nur die geografische Lage meinte. Es sind im Grunde Situationen, denen man auch selbst ausgesetzt sein könnte, wenn jemand auf nervige Weise isst oder die Verwandtschaft zum Fremdschämen ist. Es geht aber auch bis zu Scheidung und Todesfällen. Und trotz allem sorgte Fischers feiner, erdiger Humor dafür, dass man gerne zuhörte.

Von Robert Stockamp