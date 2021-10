Wolfsburg

Die Lesetage starten: Nachdem das beliebte Format des Hallenbads im vergangenen Jahr coronabedingt ausfallen musste, sind in der kommenden Woche die ersten Autorinnen und Autoren für die diesjährige Auflage zu Gast. Außerdem zeigt das Kulturzentrum mehrere Kinofilme.

Den Auftakt zu den Lesetagen macht am Mittwoch, 3. November, um 20 Uhr die Autorin und Kabarettistin Lisa Eckhart mit ihrem Debütroman „Omama“. Der gewährt dem Leser einen Einblick in das Leben Oma Helgas während der Nachkriegszeit. Helga ist 1945 gerade in der Pubertät. „Lisa Eckhart unternimmt einen wilden Ritt durch die Nachkriegsgeschichte: tabulos, intelligent, böse, geschliffen – und sehr, sehr komisch“, kündigt das Hallenbad an. Im Vorverkauf kosten die Tickets 25 Euro.

Heinz Rudolf Kunze beschäftigt sich mit Lügen und Fake News

Der zweite Termin am Donnerstag, 4. November, um 20 Uhr wird von Heinz Rudolf Kunze bestritten. Er verleiht seiner Besorgnis über politische Entwicklungen in seinem neuen Buch „Wenn man vom Teufel spricht“ Worte. Kunze beschäftigt sich darin mit Lügen, Fake-News, Hysterie und Verunsicherung. „Sein neues Buch mit 200 unterhaltsamen wie brisanten Texten ist ein Doppelschlag gegen Populismus, Ignoranz, Dummheit und die in allen Facetten zelebrierte Hysterie“, heißt es in der Ankündigung. Tickets gibt es im Vorverkauf für 25 Euro.

Das Programm der Lesetage 3. November: Lisa Eckhart 4. November: Heinz Rudolf Kunze 6. November: Paula Irmschler 12. November: Axel Hacke 13. November: Julius Fischer 18. November: Jan Weiler 20. November: Michel Abdollahi 27. November: Due ultimative Ossi-Lesung Alle Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr. Die Tickets für die Veranstaltungen gibt es auch bei der Konzertkasse der WAZ, Porschestraße 78, im Hallenbad und online unter www.hallenbad.de

Am Samstag, 6. November, ist um 20 Uhr außerdem Paula Irmschler mit ihrem Debütroman „Superbusen“ zu Gast. Darin erklärt die Titanic-Redakteurin Chemnitz zu einem Sehnsuchtsort. Ihre Geschichte dreht sich um die junge Gisela, die zum Studium in die Stadt kommt und sich dort selbst finden will. Eine Karte für die Veranstaltung im Sauna-Klub kostet 15 Euro.

Für alle drei Veranstaltungen und auch die weiteren Lesungen, die noch bis zum 27. November stattfinden, gibt es noch Karten im Vorverkauf. Das Hallenbad will zudem auch die Abendkasse öffnen. Es gilt die 2G-Regel – Besucher müssen daher geimpft oder genesen sein.

Auftakt für die Lesetage: Bis zum 27. Oktober kommen regelmäßig Autoren nach Wolfsburg. Quelle: Britta Schulze

Kino im Hallenbad zeigt drei Filme

Neben den Lesetagen ist auch das Kino im Hallenbad in der kommenden Woche an einigen Tagen geöffnet, hier gilt die 3G-Regel. Am Montag, 1. November, und Dienstag, 2. November, läuft um 20 Uhr der der Film „Promising young woman“. Am Mittwoch, 3. November, gibt es um 20 Uhr eine dritte Vorstellung im englischen Originalton mit deutschen Untertiteln.

Am Donnerstag, 4. November, zeigt das Kino im Hallenbad um 20 Uhr die Dokumentation „Die Unbeugsamen“, die sich mit der Geschichte der Frauen in der Bonner Republik beschäftigt.

Der Film „Nahschuss“ folgt am Sonntag, 7. November, um 20 Uhr. Der Streifen beschäftigt sich mit der Biografie von Werner Teske, der das letzte Hinrichtungsopfer der DDR war.

Mehr Informationen gibt es online unter www.hallenbad.de

