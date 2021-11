Wolfsburg

Eine vergnügliche Stunde bereitete Titanic-Redakteurin Paula Irmschler am Samstagabend dem Publikum im Sauna-Klub des Kulturzentrums Hallenbad. Die Journalistin und Kolumnistin las aus ihrem Debütroman „Superbusen“, in dem sie vor allem ihre Studienzeit in Chemnitz in einem amüsanten Ton aufarbeitet.

Es ist keine Autobiografie, aber es kommt viel aus dem Leben der Autorin in dem Roman vor, wie etwa die Erlebnisse rund um die Ausschreitungen rechtsextremer Gruppierungen 2018 in Chemnitz. Die Linken, die sich dort zu Gegendemo treffen, darunter auch die Protagonistin des Buchs, sind viel zu wenige; die Polizei aber auch. Warnungen des sächsischen Verfasungsschutzes waren ignoriert worden.

Nach düsterem Einstieg wird es Lockerer

Paula Irmschler beschreibt die Gefühle zwischen Wiedersehen mit alten Freunden, schlechtem Gewissen wegen des vernachlässigten Studiums und der Angst vor rechtsextremer Gewalt, die an diesem Tag sehr real war. Trotz aller Ernsthaftigkeit wird die Geschichte, die die Ich-Erzählerin erzählt, in einem leichten Plauderton gehalten. Den konnte Irmschler sehr gut vortragen.

Nach diesem etwas düsteren Einstieg versprach die Autorin, dass es nun deutlich lustiger werde. Sie konnte mit ihrem wunderbar erzählten Roman dieses Versprechen locker halten. Im Mittelpunkt stand die Studentin Gisela, die eigentlich gar nicht so heißt, aber von jedem so genannt wird, wegen einer lokalen alkoholischen Spezialität, die sie gerne in Mengen aufnahm. Gisela ist ein Mischgetränk aus Wodka und Lime Juice.

Nach am Zeitgeist

„Superbusen“ ist ein Buch, das den Zeitgeist der 10er Jahre aufgreift, aber doch sehr viel mehr ist als ein Popkulturroman. Man bekommt durch die Erzählperspektive viel vom Innenleben der Protagonistin mit. Der Blick auf die Welt einer linken jungen Frau mit studentischem Hang zum Hedonismus regt zum Lachen und zum Nachdenken zur gleichen Zeit an.

Paula Irmschler trug die Auszüge aus ihrem Buch auf sehr charmante Weise vor, gelegentlich unterbrach sie kurz für ein paar Erläuterungen, wie etwa der Tatsache, dass der Twitter-Account „Hat heute in Chemnitz ein IC oder ICE gehalten?“ tatsächlich existiert. Seit März 2019 lautet dort täglich die Antwort „Nein“.

Das Publikum fand großen Spaß an der Lesung. Einen Dialog mit der Autorin gab es im Anschluss allerdings nicht. Dafür stand Paula Irmschler nach der Lesung noch für Autogramme bereit und signierte natürlich auch gerne Exemplare ihres Buchs.

Von Robert Stockamp