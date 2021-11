Lesetage im Hallenbad eröffnet: Lisa Eckhart präsentiert Wiener Schmäh

Wolfsburg

Vor mehr als 200 Gästen sind am Mittwochabend unter 2G-Bedingungen die Lesetage im Hallenbad gestartet. Den Auftakt machte Autorin Lisa Eckhart, die mit ihrem (bisher einzigen) Roman „Omama“ zu Gast war. Schnell wurde deutlich: An diesem Abend waren nicht nur Zuschauer anwesend, die ausschließlich über politisch korrekten Humor zu lachen bereit sind.

Denn: Lisa Eckhart polarisiert. Die 29-jährige Österreicherin (inzwischen neben Wien und Berlin auch in Leipzig lebend) hat ihre Wurzeln im Poetry-Slam und ist inzwischen zu einer der bekanntesten Satirikerinnen im deutschsprachigen Raum geworden, unter anderem durch TV-Auftritte bei Dieter Nuhr, bei den Mitternachtsspitzen oder auch in der Ladies Night. Zuletzt machte die Roman-Autorin und Kabarettistin durch Antisemitismus-Vorwürfe von sich reden, die 2020 in einer Ausladung vom Hamburger „Harbour Front Literatur-Festival“ gipfelten vor dem Hintergrund angedrohter Ausschreitungen aus der linksradikalen Szene.

„Früher wurden Veranstaltungen wenigstens noch meinetwegen abgesagt“

Am Mittwochabend eröffnete sie nun mit der Lesung aus ihrem (bisher einzigen) Roman „Omama“ die diesjährigen Lesetage. Von Andreas Plate als „wildem Ritt durch die Zeitgeschichte“ angekündigt betrat sie tatsächlich passend zu einem 50er-Jahre-Musik-Intro in eleganter Marlene-Dietrich-Hose und wie gewohnt optisch äußerst ansprechend die Bühne. Und nahm auch direkt bereits erwähnte Ausladung auf’s Korn: „Eigentlich hätte ich schon vor einem Jahr hier in Wolfsburg auftreten sollen, aber dann kam Corona. Diese verdammte Cancel Culture. Früher wurden Veranstaltungen wenigstens noch meinetwegen abgesagt, da war ich noch der Erreger!“

„Omama“: Spannungsbögen ließ Lisa Eckhart nicht selten nahezu brutal in Ironie und Zynismus zerplatzten. Quelle: Simone Willmann

Im ersten Part ihrer Lesung zitierte sie aus gegen Kriegsende spielenden Geschichten wie „Die Russen kommen“. Mit an große schauspielerische Qualitäten grenzender Stimm-Intonation trug sie mal mit zarter Stimme garstige Inhalte vor, dann wieder führte sie mit im Crescendo anschwellender Stimme hin zu Spannungshöhepunkten. Diese ließ sie dann nicht selten nahezu brutal in Ironie und Zynismus zerplatzten.

„Twitter hat die Klowand abgelöst“

Eine erste Lesepause nutze sie, um nervende Kulturjournalisten in der Luft zu zerreißen und ihre eigene Sicht auf die Literatur zu erklären: „Ich hasse den Ausspruch: ‚Die besten Geschichten schreibt doch immer noch das Leben selbst!‘. Falsch: Das Leben selbst liefert bestenfalls den Stoff! Es braucht dann immer noch ein tapferes Schneiderlein, das dann schneidert und kürzt und zusammennäht!“. Allerdings warnt sie auch vor den publizistischen Ausuferungen in Zeiten des Internets mit treffenden Sprüchen wie: „Früher konnten Menschen nur auf der Klowand publizieren, ohne sonderlich belesen oder gebildet zu sein. Heute gibt es jedoch das Internet. Twitter hat die Klowand abgelöst.“

Das Programm der Lesetage Das weitere Programm der Lesetage 4. November: Heinz Rudolf Kunze 6. November: Paula Irmschler 12. November: Axel Hacke 13. November: Julius Fischer 18. November: Jan Weiler 20. November: Michel Abdollahi 27. November: Due ultimative Ossi-Lesung Alle Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr. Die Tickets für die Veranstaltungen gibt es auch bei der Konzertkasse der WAZ, Porschestraße 78, im Hallenbad und online unter www.hallenbad.de

Und zu besagter Polarisierung tragen Sprüche bei wie: „Früher musste man die Vagina wenigstens noch benutzen, um eine Spitzenposition zu bekommen. Heute genügt es, einfach nur eine Vagina zu haben. Ich finde das entwürdigend.“ Zum Ende hin menschelte die arrogante Wiener Attitüde und Überheblichkeit dann jedoch auf den Boden der Tatsachen zurückkehrend: „Seit fünf Jahren ist in meinem Leben ein Mann. Und seither kein Leben mehr in meinem Mann.“

„Bitte duzen Sie mich nicht“

Nach der gut einstündigen Lesung in drei Teilen mischte sie sich noch unter’s Volk im Foyer, wo Buchhandlung Sopper einen Büchertisch aufgebaut hatte. Zuvor konnte sie sich jedoch noch eine Ansage nach typisch Wiener Manier nicht verkneifen: „Bitte duzen Sie mich nicht. Und bitte erzählen Sie mir nicht Ihre Lebensgeschichte, da können Sie mich lieber an den Busen grapschen. Grapschen statt quatschen. Apropos Busen: Wie man unschwer an meiner Oberweite erkennt, habe ich kürzlich ein Kind geboren. Der Infant wartet auf das Catering, deshalb ist meine Zeit begrenzt.“

Von Simone Willmann