Es gibt wieder Tickets für die Lesetage vom 3. bis 27. November im Hallenbad, denn: Das Kulturzentrum hat sich entschieden, die Veranstaltungen unter 2-G-Bedingungen stattfinden zu lassen. Das heißt: Nur Geimpfte oder Genesene mit entsprechendem Nachweis können dann Stars wie Lisa Eckhart oder Heinz-Rudolf Kunze live erleben.

„Gemeinsam mit den Künstlern und Künstlerinnen und Agenturen haben wir uns für eine 2G-Regel bei den Lesetagen 2021 entschieden“, heißt es in einer Mitteilung. Das bedeutet, dass ausschließlich Geimpfte oder Genesene die Lesetage besuchen dürfen. Damit entfällt die Masken- und Abstandsregel im Veranstaltungssaal. Auf den Wegen im Foyer zur Theke oder Toilette gilt weiterhin eine Maskenpflicht. Aber: Es können jetzt deutlich mehr Besucher in den Saal als zuerst geplant. Als das Programm im Sommer vorgestellt wurde, konnte die Corona-Lage im herbst noch nicht eingeschätzt werden. Deshalb hat sich das Hallenbad damals für ein Hygienekonzept mit sehr geringer Auslastung entschieden, so dass die Tickets für die Veranstaltungen sehr schnell ausverkauft waren.

Diese Stars treten im Hallenbad auf:

Diese Entscheidung sei dem Kulturzentrum nicht leichtgefallen, heißt es weiter. Nach vielen Gesprächen mit den Agenturen, mit anderen Kulturzentren, eigenen Mitarbeitern und der Stadt Wolfsburg habe sich diese Entscheidung aber richtig angefühlt. „Wir sehen den Schritt zur 2G-Regel als die sinnvollste und sicherste Variante für die vor uns liegende Übergangszeit bis zur Wiederkehr zur Normalität.“

Programm der Lesetage 2021 3. November: Lisa Eckhart 4. November: Heinz Rudolf Kunze 6. November: Paula Irmschler 12. November: Axel hacke 13. November: Julius Fischer 18. November: Jan Weiler 20. November: Michel Abdollahi 27. November: Due ultimative Ossi-Lesung Für alle Veranstaltungen müssen Karten im Vorverkauf erworben werden.Alle Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr. Die Tickets gibt es auch bei der Konzertkasse der WAZ, Porschestraße 78, im Hallenbad und online unter www.hallenbad.de.

Das Hallenbad soll wieder voll ausgelastet werden

Die 2G-Zugangsbeschränkung biete für Mitarbeitende und Gäste den größtmöglichen Schutz. Selbstverständlich sei das Hallenbad-Personal an den Abenden auch geimpft. „Wir wollen wieder die Möglichkeit haben, unsere Veranstaltungsräume voll auszulasten. Unsere Künstlerinnen und Künstler sind auf die Ticketeinnahmen angewiesen, es ist ihre Existenzgrundlage“, schreibt das Hallenbad.

Schon gekaufte Karten können zurückgegeben werden

Sollten Gäste die 2G-Regel nicht erfüllen können, dürfen Sie bis jetzt gekaufte Karten zurückgeben.

