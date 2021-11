Innenstadt

Mit „Die ultimative Ossilesung“ fanden die zwölften Lesetage im Hallenbad am Samstagabend ihren Abschluss. Dominik Bartels und Jörg Schwedler ließen den Arbeiter- und Bauernstaat für einen Abend wieder auferstehen, ganz ohne Ostalgie, aber mit einer gehörigen Portion Satire und Selbstironie.

Schwedler und Bartels sind in der DDR aufgewachsen

Jörg Schwedler, Jahrgang 1977, ist in der Altmark aufgewachsen. „Der Spruch geht: Da willst du nicht tot überm Zaun hängen“, erläuterte Bartels. „In der Altmark sagt man: Alter, welcher Zaun?“ Bartels selbst, Jahrgang 1973, ist auf Usedom aufgewachsen. Die beiden verbrachten somit prägende Jahre ihres Lebens in der DDR. Für die Zuhörer im Hallenbad war das ein guter Umstand, denn die beiden haben diese Zeit auf sehr humorvolle Weise verarbeitet.

Dominik Bartels: Einen brillanten Plan gab es immer – aber er funktionierte nicht. Quelle: Boris Baschin

Die sozialistischen Klischees wurden auf die Schippe genommen, wo es nur ging. Die Filme über die Olsen-Bande seien in der DDR wohl nur so erfolgreich gewesen, weil sie die Bevölkerung an ihr eigenes Land erinnerte. „Es gibt immer einen brillanten Plan, der am Ende nicht funktioniert“, so Dominik Bartels.

Pfeffi gab es diesmal wegen der Hygieneregeln nicht

Mitgebracht hatten die beiden auch eine große Sammlung an DDR-Devotionalien. Da gab es ein paar typische Produkte zu sehen, vor allem aber Schriftstücke, darunter eine Volksstimme und die nicht so ganz vorteilhaften Fotos von Dominik Bartels Jugendweihe. Was wegen des Hygienekonzepts dieses Mal allerdings wegfiel, war der Ausschank des Kultgetränks Pfeffi, eines Pfefferminzlikörs, der die Wende gut überlebt hat.

Jörg Schwedler und Dominik Bartels sind schon seit vielen Jahren erfolgreich auf deutschen Lesebühnen unterwegs. So trugen sie in gekonnter Weise ihre selbst verfassten Texte vor. Aber die Lesung ging weit über das hinaus. Sie plauderten auch gerne mal miteinander und vor allem auch mit dem Publikum.

Betonplatten haben nur die Frauen hergestellt

Unter anderem ging es darum, dass Kinder im Rahmen ihrer schulischen Ausbildung auch in Betrieben arbeiten mussten. „Wenn wir so rumfragen, sind es immer nur Frauen, die Betonplatten hergestellt haben“, meinte Bartels. Auch im Hallenbad fand sich eine Zuhörerin, die darüber berichtete.

Jörg Schwedler: Betonplatten waren der Motor des Sozialismus Quelle: Boris Baschin

Betonplatten waren ja irgendwie auch der Motor des Sozialismus. Bartels war sich sicher: Damals hätte man den Flughafen BER innerhalb von sechs Monaten aus Betonfertigteilen erstellt. Das war auch Teil seiner Vision, „wenn wir gewonnen hätten“. Sein Text der „aktuellen Kamera“ zum 30. Jahrestag der Vereinnahmung der BRD in die DDR hatte viele komische Passagen.

Dialog mit den Zuhörern

Im Grunde genommen ließen die beiden Autoren kein gutes Haar an dem Land, das es nun schon seit mehr als 30 Jahren nicht mehr gibt, aber dies auf liebevolle und charmante Weise. Gerade diese Mischung aus Lesung und Dialog mit den Zuhörern, von denen einige auch ein paar Erinnerungen erzählten, machten den Abend zu einem besonders schönen Ereignis.

Begonnen und abgeschlossen wurde der Abend musikalisch. Zum Einmarsch der Künstler wurde „Du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael“ in einer Rockversion gespielt. Es war Nina Hagens größter Erfolg als DDR-Schlagersängerin. Zufälligerweise steht der Song gerade wieder im Mittelpunkt, denn er gehört zu den Liedern, die sich die scheidende Kanzlerin Angela Merkel für ihren Zapfenstreich gewünscht hat.

„Senioren-Hiphop“ gab’s zum Schluss

Am Ende gab es noch „Senioren-Hiphop“. Für Gangster-Rap würden sie einfach nicht gefährlich genug aussehen, erklärte Bartels. Zudem schaffen sie nur halbes Tempo und müssen die Texte ablesen. Mit diesem gereimten Abgesang auf die DDR endete ein wunderbar unterhaltsamer Abend. Es war ein mehr als gelungener Abschluss der Lesetage.

Von Robert Stockamp