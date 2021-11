Lesetage im Hallenbad: Heinz Rudolf Kunze erzählt aus seinem Leben

Wolfsburg

Bei seiner Ankunft war Heinz Rudolf Kunze sichtlich erstaunt: In so einem außergewöhnlichen Kulturzentrum war er noch nie aufgetreten. Er war begeistert, wie vielseitig das Wolfsburger Hallenbad genutzt wird. Er selbst war am Donnerstagabend als zweiter Autor im Zuge der Lesetage zu Gast.

Auf der geschmackvoll beleuchteten Bühne des „Nichtschwimmerbeckens“ nahm der Rocksänger, Schriftsteller und Liedermacher gut gelaunt Platz. Bei seinem ersten Schluck Wasser verriet er, dass zwei Mal 45 Minuten Lesung die Lippen stärker ausfransen als ein 120 Minuten langes Rockkonzert.

Von Beginn an bestand große Nähe zum Publikum

Mit der ungeliebten „Lehrergeste“ (er legte die Armbanduhr auf dem Pult ab) begann er die Lesung . Das Publikum im fast ausverkauften Saal sprach er vertraulich mit „Ihr“ an. Von Beginn an bestand eine große Nähe zwischen dem Vortragenden und seiner Zuhörerschaft.

In der ersten Hälfte las Heinz Rudolf Kunze aus seiner Biographie vor. Er erzählte von seiner Liebe zur damaligen Sendung „Beat Club “ und einem Live-Konzert der damaligen Top Band „The Who “. Nach dem habe sein Berufswunsch festgestanden: Er wollte Rocksänger werden.

Über einen Talentwettbewerb des NDR schaffte er es in die Endausscheidung in Würzburg. Im Laufe seiner Karriere lernte er Musiker Peter Maffay kennen und eine enge Freundschaft begann.

Für die Zuschauer war es ein rundum gelungener Abend

In der zweiten Hälfte des Abends trug Heinz Rudolf Kunze aus seinem Buch „Wenn man vom Teufel spricht“ vor. Darin bringt er seine Besorgnis über aktuelle politische Entwicklungen sowie die Bedrohung der (Meinungs-)Freiheit zum Ausdruck. Der Schriftsteller las aus verschiedensten Kapiteln, teils heiter, manchmal nachdenklich, sehr verschieden. Am Schluss wurde er mit langem herzlichen Applaus verabschiedet. Für die Zuschauer war es ein rundum gelungener Abend.

Die im Anschluss geplante Signierstunde musste aufgrund von Corona ausfallen. Stattdessen bekam Kunze eine Namensliste in die Garderobe gebracht, damit er Bücher mit einer entsprechenden Widmungen versehen konnte.

Paula Irmschler kommt zu den Lesetagen ins Wolfsburg Hallenbad. Quelle: Jessica Barthel

Die nächste Veranstaltung im Zuge der Lesetage findet am Sonntag statt. Dann ist Autorin Paula Irmschler mit ihrem Roman „Superbusen“ zu Gast.

Von Reinhard Durdel