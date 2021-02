Wolfsburg

Zur Verkehrssituation in Wolfsburg nach den Schneefällen in den vergangenen Tagen schreibt Jürgen Tiedemann aus Fallersleben den folgenden Leserbrief:

Heute morgen stand ich an der Bushaltestelle Zillestraße in Fallersleben und wartete auf den Bus, um zur Arbeit zu fahren. Ich wartete eine halbe Stunde vergeblich. Eine Passantin sagte mir, dass heute noch gar kein Bus gefahren sei. Wieder zuhause angekommen, musste ich nach einigem Suchen auf der Homepage der WVG feststellen, dass der Verkehrsbetrieb vorläufig eingestellt worden sei. Weder an der Bushaltestelle – z.B. durch Aushang – noch an der Fahrplanauskunft im Internet ist dies kommuniziert worden!

Ich gehöre zu den Menschen, die äußerst selten den öffentlichen Personennahverkehr nutzen. Dies geschieht ausschließlich als Notlösung – aber immerhin mit der beruhigenden Gewissheit, diese Möglichkeit in Anspruch nehmen zu können, wenn man sie denn wirklich benötigt.

Für gewöhnlich lege ich den Weg von Fallersleben bis zu meiner Arbeitsstätte, dem Schulzentrum Kreuzheide, Sommer wie Winter mit dem Fahrrad zurück. Selbst extreme Wetterlagen – wie derzeit gegeben – sind für mich kein Hindernis, vorausgesetzt, die Stadt kommt auf den öffentlichen Verkehrswegen ihrer Räumpflicht nach. Dies war jedoch bereits letzte Woche nicht ausreichend der Fall: Ich musste erleben, dass die Schneepflüge den Schnee von der Straße auf die Radfahrerschutzstreifen geschoben hatten!

Seit diesem Wochenende ist allem Anschein nach gar nichts mehr geschehen – ausgenommen die bedingungslose Kapitulation vor der Naturgewalt. Da ich über kein anderes Fahrzeug verfüge, habe ich mit der Einstellung des öffentlichen Verkehrs keine Möglichkeit mehr, um zur Arbeit zu gelangen! In den sechziger und siebziger Jahren hatten wir wesentlich häufiger solche Witterungsbedingungen. Damals hat der Busverkehr auch funktioniert – keineswegs immer perfekt – aber er hat funktioniert!

Ich gewinne überdies das Gefühl, dass vor dem Hintergrund des Lockdowns die „paar Leute“, die noch zur Arbeit müssen, eiskalt ökonomischen Erwägungen geopfert werden. Die Stadt erwartet zu Recht von allen verantwortlichen Bürgern, dass sie ihrer Schneeräumpflicht nachkommen – wie hält es aber die Stadt mit ihrer diesbezüglichen Verpflichtung? Hier erwarte ich eine Vorbildfunktion.

Den gegenwärtigen höchst unbefriedigenden Zustand – insbesondere die Einstellung des ÖPNV – werte ich daher als Zeichen mangelhaften Willens und unzulänglicher Handlungs- und Sozialkompetenz der Verantwortlichen.

