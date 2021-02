Wolfsburg

Zur Berichterstattung über das geplante interkommunalen Gewerbegebiet am Autobahnkreuz Wolfsburg-Königslutter schreibt Katrin Perez aus Wolfsburg den folgenden Leserbrief:

Dies ist mein erster Leserbrief. Normalerweise bin ich unpolitisch. Aber nun bin ich wütend. Warum?

Während uns Wissenschaftler in zahlreichen Dokumentationen und Talkshows darüber aufklären, wie es mit unserer Umwelt, mit dem Klima und der Biodiversität auf unserem Planeten bestellt ist, scheint die Politik blind und taub gegenüber den alarmierenden Fakten zu sein. Wir sind kurz davor, nein eigentlich schon mitten dabei, kritische und nicht mehr umkehrbare Kipppunkte zu überschreiten. Was es mit diesen Kipppunkten auf sich hat, möchte ich an dieser Stelle nicht weiter erläutern. Wer davon noch nichts gehört hat, findet darüber im Internet und in Buchläden ausreichend Literatur.

Und wer das einmal verstanden und verinnerlicht hat, der kommt erst gar nicht auf die Idee, ein Großgewerbegebiet inmitten einer noch halbwegs intakten Grünlandschaft, umgeben von Fauna-Flora-Habitaten, planen zu wollen. Nein, ganz im Gegenteil.

„Was ist dieser Klimabeirat eigentlich?“

Wir haben doch pfiffige Ingenieure und Stadtplaner, die garantiert umwelt- und klimafreundlichere Lösungen finden werden. Mich interessiert noch Folgendes: Was ist dieser Klimabeirat eigentlich? Wer ist dort vertreten? Wie wurde genau abgestimmt? Ich muss ja schließlich wissen, wen ich wählen kann. Warum kamen die Umweltverbände kaum zu Wort? Warum konnte die Öffentlichkeit nicht wenigstens online dabei sein?

Ich bitte den Rat der Stadt Wolfsburg, am kommenden Mittwoch die Beauftragung der Machbarkeitsstudie abzulehnen. Wenn wir eine zukunftssichere Stadt haben wollen, ist es höchste Zeit anzufangen anders zu denken und entsprechend zu handeln.

