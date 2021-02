Lesermeinung: Winterdienst in Wolfsburg ist völlig unzureichend

Wolfsburg

Zum WAZ-Artikel „Wolfsburger ärgern sich über verschneite Ampeln und Zebrastreifen“ vom 3. Februar schreibt Axel Kuba aus Detmerode den folgenden Leserbrief:

Ich bin entsetzt über die (Nicht-)Reaktion der Stadt auf die noch glimpflich formulierten Beschwerden einiger Bürger auf völlig unzureichenden Winterdienst! Ich kann die Versäumnisliste als Detmeroder unendlich fortsetzen: etliche Fußwege wie der gemeinsame Fuß- und Radweg auf der Ostseite an der Adenauer-Allee, der Überweg an der Fußgängerampel Einmündung Kurt-Schumacher-Ring einschließlich des gesamten Bereichs der Bushaltestelle. So könnte ich die Liste über viele Seiten weiterführen. Nutzung der Wege: akut lebensgefährlich und wie Herr Philipp zurecht erläutert, teilweise unmöglich!!

„Kaltschnäuziger kann man sich nicht aus der Verantwortung stehlen“

Und da setzt die Stadt Wolfsburg wissentlich bis vorsätzlich die Gesundheit und das Leben ihrer Einwohner aufs Spiel. Diese akute Gefährdung mit dem lapidaren Hinweis, es seien alle Kräfte der WAS im Einsatz und damit sei der Verantwortung der Stadt genüge getan, abzuwiegeln - das ist zumindest fahrlässig! Ich bin empört über diese Begründung: das Maß der Dinge ist die Zahl der verfügbaren Kräfte. Kaltschnäuziger kann man sich nicht aus der Verantwortung stehlen. Für eine Stadtverwaltung muss die schnellstmögliche Beseitigung der Gefahrenquellen der Maßstab des Handelns sein - was sonst??!!

Ich bin sicher, es gibt zahlreiche Möglichkeiten jenseits von blinder Bürokratie, solche Gefahren in kürzester Zeit zu beseitigen: der freiwillige Einsatz von Arbeitskräften aus anderen Bereichen der Stadtverwaltung, Anwerbung Beschäftigungsloser auf Stundenbasis zum Mindestlohn, Verpflichtung der WVG, eigenverantwortlich in kürzester Zeit die Bushaltestellen von Schnee und Eis zu befreien, die Ortsbürgermeister rufen Freiwillige auf, sich an der Aktion „mein Stadtteil soll sicher sein“ zu beteiligen…ich wäre dabei! Auch wenn ich 69 Jahre alt und von Parkinson Betroffener bin.

Einzige Voraussetzung: es müssen an diversen Stellen ausreichende und geeignete Arbeitsmittel zur Verfügung stehen. Und das darf nicht daran scheitern, dass die Stadt argumentiert, sie habe keinen ausreichend qualifizierten Schneeschaufel-Einkäufer. Wollen wir uns als Wolfsburger so lächerlich machen??

