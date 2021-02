Wolfsburg

Zur Diskussion über den Winterdienst in Wolfsburg schreibt Eberhard Hohenhausen aus Wolfsburg den folgenden Leserbrief:

Wie schon von einem anderen Leserbriefschreiber bemerkt, war der Winterdienst in den 60er/70er Jahren wesentlich effizienter und wirkungsvoller und verantwortungsbewusster. Da wurde auch in den Nebenstraßen Schnee geschoben! Selbst ich als Fahrradfahrer, der ich über 30 Jahre mit dem Fahrrad bei jedem Wetter zur Arbeit gefahren bin, gehe in den letzten Tagen eher zu Fuß in die Stadt. Und selbst dabei muss ich feststellen, dass wir als Anwohner „unserer Sorgfaltspflicht“, auch ohne Strafandrohung, eher und verantwortungsbewusster hinterherkommen als die Stadtverantwortlichen. Sie drohen Strafen an und sitzen selbst im Glashaus! Selbst im Bereich vor dem Rat(Glas)haus, Marktplatz, muss ich vorsichtig laufen, um mir bei den Unebenheiten, welche sowieso im Pflaster sind, nicht umzuknicken und eine Bänderdehnung davon zu tragen.

Was auch schon bemängelt wurde, die Ampelübergänge. Am Brandenburger Platz bei der Überquerung der Wohltbergstraße in Ost-Westrichtung ist eine Zumutung. Nicht nur für ältere Menschen mit Rollatoren oder aber Rollstühlen!! Schneematsch vermengt mit Tauwasser und bei anstehenden Minusgraden, Eisberge! Und wenn dann die Fahrzeuge der WAS noch nicht einmal in die Stichstraßen einfahren können, um ihre Arbeit zu verrichten, sind es nicht die Anwohner bei denen die Nachlässigkeit zu suchen ist. Sie haben die Abschnitte vor ihren Anwesen ordnungsgemäß geräumt.

Eine Woche Wintereinbruch und nichts geht mehr. Herzlichen Glückwunsch, dass sich der Winter nur auf eine Woche beschränkt und nicht wie planmäßig im Jahreskreis wiederkehrend verankert!

Von WAZ-Leser Eberhard Hohenhausen