Lesermeinung: Nachtstrom nutzen für das Laden von E-Autos

Wolfsburg

Zum WAZ-Artikel „Streit um E-Ladesäule: Gibt es zu wenigen Lademöglichkeiten“ schreibt Eldert Hoffmeister aus Wolfsburg den folgenden Leserbrief:

Millionen Autos stehen zur Nachtzeit ungenutzt in Hallen, bei Lieferfirmen, in Garagen und unter Carports. Mit 230 Volt könnten ihre Akkus „batterieschonend“ in acht Stunden aufgeladen werden. Dazu braucht man nur einen Zwei-Tarif-Stromzähler und vielleicht eine Steckdosen-Schaltuhr für ein paar Euro.

Durch dieses System würde man weniger Schnell-Ladestationen im öffentlichen Raum benötigen und tagsüber das Stromnetz entlasten. Nachtstrom ist auch günstiger. Durch Verkauf von Nachtstrom gäbe es für die Stromerzeuger ein Zubrot (Turbinen-Leerlauf).

Von WAZ-Leser Eldert Hoffmeister