Mich nervt der Lockdown. Natürlich wäre es schön, mal in die Kneipe oder ins Restaurant zugehen, sich mit Verwandten und Freunden zu treffen.

„Leider haben unsere Politiker keine Glaskugel“

Und noch mehr nervt oder verärgert mich, dass sich alle möglichen Leute zu Wort melden, um die Entscheidungen unserer Politiker zu kritisieren, sich in Allgemeinplätzen verlieren, aber keine substantiellen Wege aufzeigen, wie den die Pandemie einzudämmen sei. Leider haben alle Wissenschaftler oder unsere Politiker keine Glaskugel, in der man die Wirkung möglicher Entscheidungen sehen und danach andere Entscheidungen treffen kann.

Und entsetzlich finde ich die, die nicht kapieren wollen, wie schlimm diese Pandemie ist, oder sogar bestreiten, dass es die überhaupt gibt.

„Jeder Einzelne hat eine Verantwortung“

Jetzt konkret zu Ihrem Artikel. Ich bin nicht unbedingt ein Freund der Linken und Piraten. Aber Frau Evenburg und Herr Zimmermann haben recht, wenn sie feststellen, dass jeder Einzelne eine Verantwortung für die Entwicklung der Inzidenzwerte hat.

„Die Australier haben das vorgemacht“

Die Australier haben das vorgemacht. Denn in diesem Vielvölkerstaat hat jedes einzelne ethnische Volk darauf geachtet, dass es überlebt, und alle haben danach gehandelt. Also das Ansteckungsrisiko in Eigenverantwortung und damit auch den Inzidenzwerte insgesamt gegen Null gedrückt.

In unserer Kultur ist sich offenbar jeder selbst am nächsten. Was interessiert mich das Gemeinwohl. Dafür sind die da oben verantwortlich.

