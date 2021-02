Lerchenweg: Diebe brechen in Kfz-Werkstatt ein

Wolfsburg

Unbekannte sind am frühen Montagmorgen in die Räume der Kfz-Werkstatt „Veil“ im Lerchenweg eingebrochen. Wie hoch der angerichtete Schaden genau ist, sollen laut der Polizei die Ermittlungen in den kommenden Tagen ergeben.

Einem Angestellten fiel gegen 3.15 Uhr ein offen stehendes Tor auf

Viel ist Inhaber Willi Veil zufolge aber glücklicherweise nicht passiert: Die Täter erbeuteten wenige Euro aus der Kaffeekasse und einen „ganz alten Laptop“. Einem Angestellten des Betriebs waren gegen 3.15 Uhr ein offen stehendes Werkstattor und ein zerstörten Fenster aufgefallen, er alarmierte die Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler verschafften die Unbekannten sich gewaltsam Zugang zu der Werkstatt, sahen sich dort um und durchwühlten schließlich ein Fahrzeug. Außerdem entwendeten sie den Laptop und das Geld aus der Kaffeekasse.

Die Polizei hofft, dass Anwohner verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße. Telefon: 05361/46460

Von der Redaktion