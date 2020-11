Nordstadt

Der Neubau der Primarstufe der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule auf dem Gelände des Schulzentrums Kreuzheide lässt weiter auf sich warten. Angesichts der angespannten finanziellen Situation der Stadt, könnte dies auch noch einige Zeit so bleiben. Die Wolfsburger SPD unterbreitet deswegen nun einen Vorschlag, um den Neubau trotz klammer Stadtkassen vorantreiben zu können. Die Idee: Das Schulgrundstück in der Teichbreite könnte zu Geld gemacht werden.

„Für den Neubau liegt seit dem Jahr 2018 ein gültiger Planungsbeschluss vor, dieser muss endlich Realität werden“, betont Dr. Christa Westphal-Schmidt, stellvertretende SPD-Fraktions- und Schulausschuss-Vorsitzende. Teilfinanziert werden soll das Bauprojekt aus SPD-Sicht durch die Vermarktung des Grundstücks in der Örtzestraße, dem heutigen Standort der Leonardo-da-Vinci-Grundschule.

Schulgrundstück in der Teichbreite soll für Wohnbebauung frei gemacht werden

Das Areal in der Teichbreite eigne sich nach Ansicht der Sozialdemokraten ideal für Wohnbebauung. Ein Gutachten habe sogar ergeben, dass das alte Schulgebäude für generationsübergreifendes Wohnen genutzt werden könnte. Westphal-Schmidt: „Die Entscheidung für einen Neubau wurde getroffen, weil der Renovierungsbedarf am derzeitigen Standort der Schule in der Örtzestraße hoch ist und eine Sanierung unverhältnismäßig teuer wäre.“

„Wir stehen bei den Eltern seit Jahren im Wort“, ergänzt Nordstadt-Ortsbürgermeisterin Immacolata Glosemeyer. Der Neubau in Kreuzheide stelle zudem auch die räumliche Grundlage für die Umsetzung eines wichtigen Teils des Schulkonzepts dar, nämlich die pädagogische Verbindung zwischen der Grundschule und dem Sekundarbereich I. Das derzeitige Grundstück der Grundschule in der Teichbreite liegt nach Meinung von Glosemeyer „in einer für Wohnbebauung sehr attraktiven Lage – dicht am Grün und dicht an der Infrastruktur zugleich“.

Am Anfang eines Bebauungsprozesses müsse aber ein Gesamtkonzept unter Einbeziehung aller vor Ort Beteiligten entwickelt werden. „Bis zur tatsächlichen Realisierung des Wohnprojektes in der Teichbreite werden deswegen noch Jahre ins Land gehen“, so die Nordstadt-Ortsbürgermeisterin.

