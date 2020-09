Kreuzheide

Großbaustelle Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule: Das Haus E wird gerade von Grund auf saniert, hierbei steht der Brandschutz im Vordergrund. Kosten der Baumaßnahme: rund drei Millionen Euro. Nach den Herbstferien (12. bis 23. Oktober) sollen zwei Etagen schon wieder schon nutzbar sein, Anfang 2021 sollen alle Arbeiten erledigt sein. Am Montag lud die Stadt zum Baustellenrundgang ein.

Der Umbau in Bildern – viel Spaß beim Anschauen:

Zur Galerie Großbaustelle in der Leonardo da Vinci-Gesamtschule. Die Stadt modernisiert und digitalisiert das Haus E. Hier eine Bildergalerie

„Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht“, läutete Dezernentin Iris Bothe den Rundgang ein. „Eigentlich“ habe man „nur“ Brandschutzmaßnahmen erledigen wollen. Doch in Absprache mit der Schule setze man gleich Digitalisierungsarbeiten aus dem „Digitalpakt der Bundesregierung“ um. „Wir schaffen die technische Infrastruktur für den Unterricht“, erläuterte Christoph Andacht, Geschäftsbereichsleiter Schule der Stadt. So würden Leitungen für WLAN im ganzen Gebäude verlegt und digitale Endgeräte wie Beamer angeschafft.

700 000 Euro kostet allein die Digitalisierung

Insgesamt investiere man 700 000 Euro für die Digitalisierung der Leonardo da Vinci-Gesamtschule, betonte Christian Brinsa, Leiter des Geschäftsbereichs Hochbau der Stadt Wolfsburg. „Das beinhaltet die Endgeräte und die Verkabelung.“ Die Modernisierung des Brandschutzes schlage mit 2,3 Millionen Euro zu Buche. So verlege man aktuell 22 Kilometer Kabel, erneuere auf 1600 Quadratmetern die Decken (inklusive Akustik) und 1300 Quadratmeter Trockenbauwände.

Was das konkret heißt, zeigten die Bauleiter Mirko Fehse und Silke Pfeiffer den Rundgangsteilnehmern. So habe man alte Mineralfasern und Asbest rausgenommen und müsse 53 Brandschutztüren einbauen – inklusive entsprechend breitem Rahmen. Hinzu kämen Glas in den Klassenraumtüren und 430 neue Rauchmelder. Für die Verkabelung habe man vier Schachtwände genutzt – hier laufen alle Kabel zusammen. Und: Ein zweiter Fluchtweg über eine Außentreppe werde angelegt.

Nach den Herbstferien sind zwei Etagen in Haus E wieder nutzbar

Schulleiterin Astrid Grawunder-Dageförde freut sich auf den Schulstart nach den Herbstferien: „Dann können wir zwei Etagen schon wieder nutzen – in eine zieht die Oberstufe, in die andere ein anderer Jahrgang.“ Welcher Jahrgang genau, stehe noch nicht fest. Insgesamt gebe es hier aktuell 878 Schüler. Dezernentin Iris Bothe lobte zudem die Zusammenarbeit mit der Leonardo da Vinci-Schule: „Das funktioniert toll. Ist aber leider keine Selbstverständlichkeit.“

Von Carsten Bischof