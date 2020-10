„Leiter Einsatz“: Dienstbeginn für Markus Glomb bei der Wolfsburger Polizei

Wolfsburg

Wechsel in der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt: Markus Glomb ist der neue „Leiter Einsatz“.„Wir freuen uns sehr“, begrüßte ihn Wolfsburgs derzeitige Polizeichefin Heike Heil. Schließlich sei im Februar Vorgängerin Julia Schönfeld recht kurzfristig ins Landesinnenministerium gewechselt. Bis September sprang kommissarisch Joachim Krüger vom Polizeikommissariat Königslutter ein. Nun übernimmt Glomb die Zügel, der mit 21 Jahren im Polizeidienst schon in vielen Dienststellen Erfahrung gesammelt hat.

Der Polizeirat war für die Bereitschaftspolizei unter anderem in Braunschweig im Einsatz, war Zugführer in Göttingen und im Innendienst der Zentralen Polizeidirektion Hannover tätig. Im Polizeikommissariat Peine wurde er Leiter des Einsatz- und Streifendienstes, bevor er nach seinem Aufstiegslehrgang in Münster wieder in die Polizeidirektion nach Hannover wechselte, als Dezernatsleiter für die Technikabteilung. „Dort werden die landesweiten Fachanwendungen betreut und gemanagt“, erklärt Glomb. Das reiche von der Onlinewache über Einsatzmanagementsysteme bis zu Auswertungen für die Kriminalstatistik.

Corona-Regeln sind den Bürgern zum Teil schwer zu vermitteln

Seit einigen Tagen ist der 42-Jährige nun für rund 150 Mitarbeiter in Wolfsburg verantwortlich. Eine der kniffligsten Aufgaben derzeit ist die Kontrolle und Umsetzung der Corona-Schutzmaßnahmen. Länder und Kommunen stellten mitunter kurzfristig regional unterschiedliche Regeln auf. „Wir müssen das den Bürgern dann so gut es geht erklären. Es ist eine besondere Herausforderung, das so transparent wie möglich zu gestalten“, sagt Glomb. Zusammen mit dem städtischen Ordnungsdienst müsse die Polizei Vorschriften mit Augenmaß kontrollieren. „Die Polizei ist Ansprechpartner, muss aber Grenzen setzen.“ Insbesondere bei Angriffen auf Polizeikräfte wie im Allerpark: „Das ist die rote Linie. Da werden wir mit aller Konsequenz durchgreifen“, warnt Glomb vor juristischen Konsequenzen.

„Eine besondere Herrausforderugn: Markus Glomb ist der neue Leiter Einsatz bei der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt. Quelle: Britta Schulze

Die Einsatzkräfte vor Infektionen zu schützen sei in Zeiten von Corona erschwert. Die Beamten fahren mit Mundschutz, Handschuhen und Desinfektionsmittel auf Streife, aber unmittelbarer Körperkontakt etwa bei Festnahmen lasse sich nicht vermeiden. Bei Verdachtsfällen auf eine mögliche Infektion würden die Kollegen abgezogen und schnellstmöglich getestet. In Wolfsburg gebe es statt flexiblen Modellen inzwischen feste Schichtsysteme – damit bei Corona-Fällen nicht die ganze Dienststelle geschlossen werden muss. Auch in den Nachbarlandkreisen werde auf feste Schichten umgestellt.

In Wolfsburg kennt sich der neue Leiter Einsatz bereits aus

„Die Stadt ist mir nicht fremd“, sagt Glomb über sein neues Einsatzgebiet. Bereits vor acht Jahren war er für sechs Monate in der VW-Stadt Einsatzführer im Streifendienst. Zudem war er bei Polizeieinsätzen während der Derbys von Eintracht Braunschweig und dem VfL Wolfsburg involviert. „Ich finde, es ist eine sehr interessante Stadt – sowohl von der Größe als auch von der Zusammensetzung her.“ Und es gebe viele unterschiedliche Einsätze. Glomb lobt die „Netzwerkarbeit“ mit Stadt, VW und dem VfL. „Es gibt ein gutes Verhältnis zwischen VfL und Fans sowie eine gut Zusammenarbeit zwischen Polizei, Stadt und VfL“. Das sei nicht selbstverständlich.

