Leichte Komödie kippt plötzlich ins schwere Drama

Innenstadt

Mit Jubelrufen, Standing Ovations und rhythmischem Applaus feierte das Publikum im Scharoun Theater am Sonntagabend die Aufführung des Stücks „Lasst mich in Ruhe!“ des St. Pauli Theaters. Die Geschichte von Klaus Pohl startete als ADHS-Komödie und endete als Drogendrama, vom großartigen Ensemble sehr überzeugend vorgetragen.

Im Mittelpunkt steht das junge Mädchen Charlotte ( Edda Wiersch). Sie ist unangepasst, überschäumend vor Kreativität und Tatendrang und an der Schule wenig interessiert. Sie hat große Mühe, sich zu konzentrieren, aber ein großes Talent für Malerei. Mit ihrem Freund Sioux ( Dennis Svensson) macht sie ihre Streifzüge durch Hamburg.

Die Frauen streben nach einem besseren Leben

Ihrer Mutter Marta ( Eva Mattes) passt das alles gar nicht. Sie kam aus Moldawien nach Deutschland und hält sich mit Putzjobs über Wasser. Sie, wie auch ihre bulgarische Freundin Jela ( Anne Weber), strebt nach einem besseren Leben. Ihre Tochter soll es besser haben.

Als Marta Klaus ( Stephan Schad) kennenlernt, ändert sich alles. Der Versicherungsmann hat Geld. Er zahlt ein Internat für Charlotte. Sie übersteht die zwei Jahre dank des Medikaments Ritalin, aber ist auch ein anderer Mensch geworden. Sie wird schließlich abhängig von dem Medikament und stürzt völlig ab.

Methylphenidat ist ein Wiederaufnahmeblocker für die Botenstoffe Dopamin und Noradrenalin im Gehirn. Die ausgeschütteten Stoffe bleiben so länger im Gehirn und können ihre Wirkung länger entfalten. Das führt zur Vertreibung von Müdigkeit und Steigerung der Aufmerksamkeit. Deswegen wird das Medikament Ritalin mit diesem Wirkstoff gern Kindern mit der Diagnose ADHS (Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Syndrom) verschrieben.

Ein Missbrauch des Medikaments ist nicht unüblich

Bis heute kennt man die genauen Ursachen für ADHS nicht. Man ist sich nur sicher, dass es unterschiedliche Auslöser geben kann. Nichtsdestotrotz kann Methylphenidat gegen die Symptome eingesetzt werden. Unter Studenten und Wissenschaftlern ist allerdings auch Missbrauch des Medikaments nicht unüblich. Zu den Nebenwirkungen zählen Schlaflosigkeit, Reizbarkeit und Angststörungen. Die sieht man schließlich auch bei Charlotte.

Klaus Pohl erzählt seine Geschichte munter um diese ganzen Problematiken herum. Ost-Immigration, AHDS, Medikamentenmissbrauch und auch Cannabis-Konsum sind in die etwa 100 Minuten Spielzeit eingeflochten. Dazu spielten Jakob Neubauer (Akkordeon) und Gabriel Coburger (Saxophon, Klarinette) immer wieder Musik. Auch ein paar schöne Gesangseinlagen gab es.

Der ganze dramatische Unterbau blieb meistens im Hintergrund bis zu der Stelle, an der die Komödie nahezu ohne Vorwarnung ins Drama kippt. Bis dahin hatte man die Protagonisten so lieb gewonnen, dass eine innere Distanz zum restlichen Stück nicht mehr möglich war. Die Erleichterung kam mit der letzten Minute, in der Charlotte wieder auferstand und ganz die alte war.

Von Robert Stockamp