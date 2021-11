Wolfsburg

Die Polizei Wolfsburg hat nach dem Fund einer Leiche an der Braunschweiger Straße am Donnerstag eine mehrköpfige Ermittlungsgruppe gegründet. Die Identität des Toten steht inzwischen fest: Es handelt es sich um einen 46 Jahre alten Mann aus Hannover. „Warum und wie lange sich der 46-Jährige in Wolfsburg aufgehalten hat, ist derzeit unter anderem Gegenstand der Ermittlungen“, so Polizeisprecher Thomas Figge.

Toter soll in der Rechtsmedizin in Hannover obduziert werden

Der Leichnam soll im Laufe des Freitagvormittags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig in der Rechtsmedizin in Hannover obduziert werden, um die genaue Todesursache zu klären und den Todeszeitpunkt einschränken zu können. Offenbar lag der Tote schon längere Zeit in dem Gebüsch. Die Beamten suchen Zeugen, die in den Tagen Dienstag bis Donnerstag auffällige Beobachtungen östlich und westlich der Braunschweiger Straße in dem Bereich zwischen der Straße Burgwall, der Fußgängerbrücke, bis hin zur Theaterzufahrt gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 05361-4646 entgegen.

An der Braunschweiger Straße hat eine Zeugin am Donnerstagmittag eine Leiche gefunden. Die Polizei Wolfsburg sperrte den Fundort weiträumig ab.

Ermittler sperren Fundort an Braunschweiger Straße weiträumig ab

Eine Passantin hatte am Donnerstagnachmittag eine leblose Person im Gebüsch zwischen Röntgenstraße und Zufahrt zum Scharoun Theater gefunden. Die Frau alarmierte die Polizei. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Die Umstände und die Identität des Verstorbenen waren zunächst unklar. Spezialisten der Spurensicherung und Ermittler des ersten Fachkommissariats der Polizei Wolfsburg sperrten den Fundort der Leiche sowie eine weitere Fläche auf der gegenüberliegenden Straßenseite weiträumig ab. Auch die Fußgängerbrücke über die Braunschweiger Straße wurde gesperrt.

Technische Unterstützung von der Bereitschaftspolizei

Als die Dämmerung hereinbrach, unterstützte die Bereitschaftspolizei aus Braunschweig die Wolfsburger mit Scheinwerfern aus einem Geräte-Lkw, der eigentlich wegen des Fußball-Länderspiels von Deutschland gegen Liechtenstein in der Stadt war. Bis 19 Uhr werteten die Kriminaltechniker Spuren aus, was die Aufmerksamkeit von vielen Autofahrern auf sich zog – ein Auffahrunfall sorgte dann zusätzlich für stockenden Verkehr.

Von Christian Opel