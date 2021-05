Wolfsburg

„Leere Töpfe an die Politik“: Mit dieser Aktion haben Vertreter des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) jetzt vor dem Schützenhaus in Vorsfelde auf die fehlende Perspektive für ihre Branche aufmerksam gemacht. Sie fordern Öffnungsstrategien und unbürokratische Hilfen von der Politik. Die Situation vieler Betriebe in Wolfsburg sei nach acht Monaten im Lockdown dramatisch.

Die Dehoga-Kreisvorsitzenden Melanie Perricone und Florian Hary übergaben gemeinsam mit Organisator Heiko Sturm die leeren Kochtöpfe an den Bundestagsabgeordneten Falko Mohrs, die Landtagsabgeordnete Immacolata Glosemeyer, Oberbürgermeister Klaus Mohrs und die beiden Oberbürgermeisterkandidaten Iris Bothe und Dennis Weilmann.

Der Dehoga fordert Öffnungskonzepte und finanzielle Hilfen

„Dieser leere Kochtopf symbolisiert in eindringlicher Weise die katastrophalen Zustände in unserem Gewerbe. Nach fast acht Monaten Gastronomie-Lockdown innerhalb eines Jahres sind nicht nur die Töpfe leer, sondern auch die Rücklagenkassen und die Herzen“, warnten Perricone und Hary. Traditionsbetriebe und junge Unternehmen benötigen aus ihrer Sicht dringend eine Öffnungsstrategie und finanzielle Unterstützung.

Organisator Heiko Sturm ist Inhaber des Event-Restaurants „Zum Tannenhof“ in Wolfsburg. Er meint: „Von den Überbrückungshilfen profitieren in erster Linie die Vertragspartner und Vermieter und nicht die Betriebsinhaber.“ Denn: Die Gastronomen bekommen lediglich Fixkosten erstattet. Zwar gebe es auch Investitionshilfen, diese seien jedoch oft schlecht konzipiert und schwammig formuliert. Hinzu kommt: Noch ist die Überbrückungshilfe bis zum 30. Juni befristet. Wie es danach weitergeht, ist unklar. „Wir können überhaupt nicht planen. Ich wünsche mir deshalb klare Aussagen aus dem Wirtschaftsministerium“, betont Sturm. Er übt scharfe Kritik am Umgang der Politik mit den Gastronomen und Hoteliers: „Die hören uns nicht zu.“

Viele Mitarbeiter haben kehren der Gastronomie den Rücken zu

Um privat über die Runden zu kommen, hat Sturm mittlerweile Hartz IV beantragt: „Ich lebe aus dem Kühlhaus, von Sachen, die wir eingefroren haben.“ Sein Event-Restaurant ist seit Monaten geschlossen. Die finanzielle Situation sei längst nicht das einzige Problem: „Man weiß gar nicht, ob man genug Mitarbeiter hat, um wieder zu eröffnen“, meint Sturm. Er habe in der Krise unter anderem seinen Küchenchef und viele Aushilfen verloren: „Trinkgeld ist für sie ein wesentlicher Faktor.“ Für ihn selbst sei auch die psychische Belastung enorm: „Mir fällt die Decke auf den Kopf.“

Was die Gastronomen laut Sturm neben der fehlenden Planungssicherheit vor allem verärgert: „Dass wir selbst mit Tests nicht öffnen dürfen.“ Vor wenigen Wochen hatte auch Perricone bereits in der WAZ erklärt, dass aus ihrer Sicht Öffnungskonzepte für die Gastronomie sogar neue Infektionen verhindern könnten – da sich Menschen so weniger ohne Hygieneauflagen zu Hause treffen.

Heiko Sturm: „Ich lebe aus dem Kühlhaus, von Sachen, die wir eingefroren haben.“ Quelle: Boris Baschin

Jeder vierte Betrieb steht vor der Geschäftsaufgabe

Fast jeder vierte Betrieb steht laut dem Dehoga vor der Geschäftsaufgabe. Circa zwei Millionen Mitarbeiter fürchten den Verlust ihres Arbeitsplatzes. In ganz Niedersachsen verteilen die Kreisverbände deshalb jetzt symbolisch leere Kochtöpfe an Politiker. Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs nahm einen der Töpfe und einen dazugehörigen Brief des Dehoga entgegen. Er wies bei der Gelegenheit nochmals darauf hin, dass Wolfsburg sich um das niedersächsische Modellprojekt für Lockerungen beworben habe und nach der Ablehnung im ersten Anlauf einen neuen Versuch starten wolle.

Von Melanie Köster