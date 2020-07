Leere Busse und Fahrermangel: WVG verschlankt den Fahrplan

Wolfsburg

Einige Linien im Netz der Wolfsburger Verkehrsgesellschaft (WVG) sind in den Randzeiten, an Wochenenden und in den Sommerferien nur schlecht ausgelastet, darum soll der Bus-Fahrplan nun übergangsweise um jährlich 228 000 Kilometer im Jahr abgespeckt werden. Im Gegenzug wird das Angebot der Anrufbusse erweitert. Der Strategieausschuss sprach sich bei einer Enthaltung einstimmig für die Linienänderungen aus.

Fahrer häuften viele Überstunden an

Damit soll der Fahrplan wirtschaftlicher und das Personal entlastet werden. Die Fahrer hätten zuletzt viele Überstunden angehäuft, erläuterte WVG-Geschäftsführer Timo Kaupert. Der Fachkräftemangel erschwere die Suche nach Personal. Zuletzt seien auch vermehrt Subunternehmen abgesprungen, sodass die vorgesehene Quote von 30 Prozent im Liniennetz der WVG nicht mehr erfüllt werden konnte.

Hans-Georg Bachmann ( SPD) befürwortete die Linienänderung und sagte, man müsse nun die Zeit des Übergangs nutzen, um einen „in die Zukunft gerichteten“ Fahrplan zu erarbeiten. Darin müsse etwa die Alternative Grüne Route Berücksichtigung finden. Auch Ausschussvorsitzender Jens Tönskötter (PUG) betonte, man spreche über eine vorübergehende Änderung. Bei dem neuen Netz für die Zukunft habe die Politik einen „Bärenaufgabe“ vor sich, der man sich aber stellen müsse. Der Individualverkehr solle reduziert werden.

Problem Fachkräftemangel

Sabah Enversen ( SPD) betonte, man jammere auf hohem Niveau. „In der Vergangenheit hat es eine erhebliche Ausweitung des Busverkehrs gegeben. Das Angebot ist immer noch richtig gut.“ Mehr Anstrengung bei der Suche nach Personal forderte Thomas Schlick ( AfD), er kündigte an, sich zu enthalten. Peter Kassel ( CDU) lobte, dass Anregungen der Ortsräte aufgenommen worden seien. Was das Thema Fachkräftemangel angehe, unternehme die WVG bereits viele Anstrengungen. „Ich hoffe, dass es bald Früchte trägt.“

Von Christian Opel