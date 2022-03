Leere Busse: Fahrgastzahlen der WVG erholen sich nur langsam von Corona

Wolfsburg

In den Bussen der Wolfsburger Verkehrsgesellschaft (WVG) sitzen noch immer weit weniger Fahrgäste als vor der Corona-Pandemie. Auch wenn sich die Nachfrage zuletzt laut WVG inzwischen etwas stabilisiert hat, gibt es noch immer Verluste. „Im Jahr 2022 liegen die Rückgänge derzeit bei etwa minus 33 Prozent im Vergleich zu den im ‚Normaljahr‘ 2019 erzielten Fahrgastzahlen“, so Sprecher Daniel Westphal.

Sehr starke Rückgänge habe es im März und April 2020 gegeben. Damals wurde die Stadt im Lockdown quasi stillgelegt. Weniger Fahrgäste bedeuten auch weniger Einnahmen durch verkaufte Tickets. Zur genauen Höhe der Verluste äußerte sich die Wolfsburger Verkehrsgesellschaft nicht. Die Rückgänge seien durch den ÖPNV-Rettungsschirm des Landes Niedersachsen aufgefangen worden.

Nahverkehr läuft nur mit Unterstützung von Land und Bund

Die finanziellen Hilfen von Land und Bund sind laut des Regionalverbands Großraum Braunschweig auch in diesem Jahr zwingend notwendig, um das Angebot des öffentlichen Nahverkehrs aufrecht erhalten zu können. „Ohne sie müssten wir das Bedienungsangebot deutlich reduzieren“, so Abteilungsleiter Fritz Rössig im Ausschuss für Regionalverkehr. „Auch für 2022 wird ein durch die Corona-Pandemie bedingter Einnahmenausfall erwartet, der in unserem Verbandsgebiet in der Größenordnung von 20 Millionen Euro liegen dürfte.“

Land rechnet mit Bedarf von 240 Millionen Euro

Mit einem Beschluss des Bundes sei im Sommer zu rechnen, sagt Rössig. Das Land Niedersachsen habe bereits 120 Millionen Euro für den Rettungsschirm eingeplant, der Landtag werde voraussichtlich im März darüber entscheiden. Dabei gehe das Land von einem Gesamtbedarf von 240 Millionen Euro für Niedersachsen aus, der wohl erneut zur Hälfte durch den Bund finanziert werde.

Abgesperrter Fahrerbereich: Starke Einschränkungen gab es vor allem zu Beginn der Pandemie. Quelle: Britta Schulze

Erlöse brachen um mehr als 20 Prozent ein

Im Jahr 2020 gingen die Fahrgastzahlen im gesamten Tarifgebiet des Regionalverbands um rund 35 Prozent zurück, die Erlöse sanken um circa 18 Prozent. Im Jahr 2021 lagen die Erlöse 22 Prozent unter dem Vorkrisenniveau. Ohne Stammkunden wäre dieser Rückgang wohl noch größer ausgefallen: „Es ist zu berücksichtigen, dass viele Zeitkarteninhaber an ihren Abonnements festgehalten haben und auch die Landkreise und Städte als Träger der Schülerbeförderung die Schülerkarten unabhängig vom eingeschränkten Schulbetrieb bislang vollumfänglich ausgestellt und finanziert haben“, heißt es in einer Mitteilung des Regionalverbands. Nach Einschätzung der WVG trifft dies auch auf Wolfsburg zu.

Insgesamt Verluste von 63 Millionen Euro im Verbandsgebiet

„Insgesamt entstanden im Verbandsgebiet finanzielle Verluste von 63 Millionen Euro, davon 30 Millionen Euro in 2020 und 33 Millionen Euro in 2021“, erläutert Rössig. Diese Verluste seien durch den Corona-Rettungsschirm von Bund und Land Niedersachsen vollständig aufgefangen worden.

Immerhin erholen sich die Zahlen, wenn auch nur langsam. „Wir sind bezüglich der weiteren Entwicklung vorsichtig optimistisch und hoffen auf eine Normalisierung, die sich jedoch nicht kurzfristig einstellen wird“, hieß es seitens der WVG. Derzeit gilt im ÖPNV noch 3G – mitfahren dürfen nur Geimpfte, Getestete und Genesene Fahrgäste, die außerdem FFP2-Masken tragen müssen.