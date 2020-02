„Lebensraum“: Ein abstruses Gedankenspiel im Scharoun Theater

Stadtmitte

Ein abstruses Gedankenspiel verfolgten die Zuschauer am Mittwochabend im Scharoun Theater. In Axel Schneiders „ Lebensraum“ ging es um ein ungewöhnliches Angebot. Der Bundeskanzler bot an, sechs Millionen Juden in Deutschland aufzunehmen, ihnen Arbeit und die Staatsbürgerschaft zu geben.

Ein Land will eine schreckliche Schuld begleichen

Es ist ein geradezu zynisches Angebot. Der Bundeskanzler will Menschen jüdischen Glaubens in Deutschland aufnehmen genau in der Höhe der durch die Nationalsozialisten nachweislich getöteten Juden. Die Idee: Wenn man die entstandene Lücke, die die ermordeten Menschen hinterlassen haben, durch neue Menschen auffüllt, wird die schreckliche Schuld des Landes beglichen.

Ein arbeitsloser Dockarbeiter aus dem US-amerikanischen Gloucester ist einer der ersten, der das Angebot annimmt und mit seiner Familie nach Deutschland kommt. Er wird von den Medien zur Gallionsfigur der Bewegung stilisiert, während sein Teenager-Sohn eine Liebesgeschichte mit der Tochter eines der härtesten Kritiker der Aktion beginnt.

Lebensraum : Es baut sich eine Spannung auf

Die Situation spitzt sich zu, denn die arbeitslosen Deutschen müssen zusehen, wie eingewanderte Juden Jobs bekommen und sie nicht. Es baut sich eine Spannung auf, die schließlich in einem bewaffneten Konflikt endet, bei dem durch einen Querschläger ein unschuldiges Mädchen getötet wird. Erst hier wachen alle auf und legen schließlich die Waffen nieder. Es halten alle das Schild hoch „Nie wieder“, das in letzter Zeit so oft im Internet zu sehen war.

Anne Schieber, Frank Roder und Dirk Hoener saßen auf Stühlen vor zwei prall gefüllten Garderobenständern und erzählten und spielten die Geschichte. Dabei schlüpften sie in viele Rollen. Mit kleinen Veränderungen der Kleidung und vielfältigen Akzenten und Aussprachen blätterten sie eine komplette Welt auf, in der das Stück spielte.

Grandiose Leistung der Darsteller – und viel Applaus

Die Darsteller holten sich für ihre grandiose Leistung am Ende verdient einen sehr langen Beifall ab. Das Stück selbst war eine sehr weit her geholte Geschichte, die schon in ihrem Ausgangspunkt unmöglich ist und Konflikte produziert, die rein gar nichts mit Antisemitismus zu tun haben, sondern damit, dass Menschen Chancen genommen werden.

Die heutige Generation trägt nur dann Schuld, wenn sie trotz des Wissens um die Gräueltaten der Nationalsozialisten heutzutage nicht den Anfängen wehrt und klare Kante gegen Rechtsextremismus zeigt. Tote durch lebende ersetzen ändert jedenfalls gar nichts.

Von Robert Stockamp