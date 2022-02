Wolfsburg

Einen Crash-Kursus über die Entstehung der Germanistik, dem Streben nach deutscher Einheit und die berühmten „Kinder- und Hausmärchen“ gaben Kristian Bader, Jan-Christof Scheibe und Michael Ehnert am Samstagnachmittag im Scharoun Theater. „Grimms sämtliche Werke ... leicht gekürzt“ war dabei sehr informativ und gleichermaßen unterhaltsam.

„Grimms sämtliche Werke“: Da schlägt sofort das heuristische Denken an. Die vielen Märchen, die Jakob (1785 – 1863) und Wilhelm Grimm (1786 – 1859) gesammelt haben, spuken einem durch den Kopf. Doch mit sämtliche Werke meinten die Herren Bader, Ehnert und Scheibe auf tatsächlich den gesamten Umfang ihres Schaffens, der weit über die Erhaltung der Märchen hinaus ging.

Suche nach deutscher Identität auf sprachlicher Ebene

Die beiden ältesten der Geschwister Grimm gelten als Begründer der Germanistik und Verfechter eines geeinten Deutschlands, was ihnen immer wieder politisch Probleme machte und zu Phasen führte, in denen sie ohne Anstellung überleben mussten. Dabei führten sie die Suche nach einer deutschen Identität vor allem auf sprachwissenschaftlicher Ebene.

Mehr als Märchenerzähler: Im Scharoun Theater in Wolfsburg sprachen Jan-Christof Scheibe, Kristian Bader und Michael Ehnert über die Werke der Gebrüder Grimm, Germanistik und die Suche nach deutscher Identität.

Germanistik und deutsche Einheit im 19. Jahrhundert sollten in Wolfsburg bekannte Themen sein. Schließlich schlug Hoffmann von Fallersleben (1978 – 1874) in dieselbe Kerbe, war seit Studientagen mit den Grimms befreundet. In der flotten Inszenierung von Martin Maria Blau kam der aber nicht vor. Dafür eine Reihe anderer Größen, die ihrerseits in Grimms inspirierten.

Auch andere Märchensammler bekommen viel Raum in dem Stück

Relativ großen Raum bekamen da Achim von Arnim und Clemens Bretano, die für Jakob und Wilhelm Grimm den Anstoß gaben, deutsche Märchen und Sagen zu sammeln. Auch bekam der heute in Vergessenheit geratene Bruder Ferdinand viel Raum, der ebenfalls als Märchen- und Sagensammler aktiv war.

Das Stück wechselte fließend zwischen Szenen, in denen die historischen Figuren gespielt wurden und einem Diskurs der drei über Leben und Wirken der Grimms. Sie verwendeten dabei intellektuellen Duktus, aber auch hoch moderne Sprache, wie sie gerade erst Einzug in den Duden gefunden hat. Ergänzt wurde das muntere Spiel durch feine musikalische Einlagen.

Kurzauftritt für Froschkönig und gestiefelten Kater

Die Märchen blieben dabei nicht auf der Strecke. Der Froschkönig, der gestiefelte Kater und andere Figuren hatten Kurzauftritte, die in die Geschichte eingewoben waren. Grandios war der Teufel mit den drei schwarz-rot-goldenen Haaren, der zudem Hörner der Maleficent trug, wie Schneewittchens böse Stiefmutter bei Disney heißt, dessen Studio viele der Märchen neu interpretiert hat.

Beim Diskurs über deutsche Identität schrammte man auch an den Nazis entlang, die dieses Thema ad absurdum geführt hatten und es uns heutzutage umso schwerer macht, über deutsche Identität nachzudenken. Das Stück bot immens viel auf ganz vielen Ebenen und blieb dabei doch immer mit dem Publikum auf Augenhöhe mit charmantem, nicht hochtrabenden Spiel.

Von Robert Stockamp