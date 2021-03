Leben mit Corona: Mit der „PassGo“-App ins Kino oder Theater

Wolfsburg

Die Stadt Wolfsburg geht einen neuen Weg, um ein Leben mit Corona zu ermöglichen. Mit der „PassGo“-App. Die Verwaltung ist nach intensiver Prüfung von den Vorteilen überzeugt, weil mit dieser App der Zugang und Nachweis von Coronatests unkompliziert möglich sei.

Das soll so funktionieren: Wer diese App nutzt, kann sich sein Corona-Schnelltest-Ergebnis auf dem Smartphone anzeigen lassen. Ist es negativ, kann derjenige die App an Einrichtungen wie Theater oder Kino vorzeigen, die vor dem Zutritt ein Schnelltest-Ergebnis verlangen. Die App mache außerdem eine Kontaktnachverfolgung möglich.

Entwickler der App haben auch an die gedacht, die kein Smartphone haben

Die Entwickler der App haben außerdem an die gedacht, die kein Smartphone haben: An Teststationen gebe es die Möglichkeit, Daten manuell aufzunehmen. Nach der Auswertung des Tests gibt es dann einen Ausdruck des persönlichen QR-Codes, der an jedem mit „PassGo“ ausgestatteten Einlasspunkt ausgelesen wird.

So funktioniert die App „PassGo“:

„Ich bin froh, dass wir einen möglichen Weg gefunden haben, das künftige Leben mit dem Virus zu erleichtern und eine mögliche Perspektive in dieser schwierigen Zeit aufzuzeigen", sagt Oberbürgermeister Klaus Mohrs. Start der App soll schnellstmöglich sein, wobei die Stadt noch erforderliche Beschlüsse des Landes abwarten muss. Die Stadt hat bereits Anfang März einen Antrag für eine regionale Lösung beim Land gestellt und mit anderen Kreisen und Städten dazu Kontakt aufgenommen.

Die „PassGo“-App ist bereits in Wolfsburgs Partnerstadt Halberstadt im Einsatz

Bei der Entscheidung, welche der zahlreichen Corona-Apps die beste Möglichkeit für Wolfsburg darstellt, wurden Aspekte wie Funktionalität, Anforderungen des Gesundheitsamtes und analoge Lösung für Menschen ohne Smartphone berücksichtigt. Nach intensiver Prüfung fiel die Entscheidung auf die lokale App „PassGo". Die App ist bereits in Wolfsburgs Partnerstadt Halberstadt im Einsatz. Zahlreiche Städte und Landkreise aus der Region haben sich ebenfalls für diese digitale Lösung entschieden.

„Durch die ’PassGo’-App bieten wir dem Einzelhandel, der Gastronomie, der Kultur und vielen weiteren Bereichen eine sehr gute Möglichkeit, mit der vorhandenen Teststrategie einen unkomplizierten Zugang bei größtmöglicher Sicherheit zu gewährleisten“, so Dennis Weilmann, Erster Stadtrat und Dezernent für Wirtschaft, Digitales und Kultur. „Unser Alltag kann dadurch ein Stück weit zurückkehren und unsere Wirtschaft wieder aufatmen."

Auch Sozialdezernentin Monika Müller ist überzeugt: „Die PassGo-App sei für die Kontaktnachverfolgung eine unkomplizierte Lösung, zudem können Ergebnisse von Schnelltests vorgezeigt werden und Zugang zu Angeboten ermöglichen.“ Für die Eindämmung der Pandemie sei es wichtig, dass die umliegenden Städte und Landkreise sich ebenfalls für PassGo entschieden haben, denn Corona mache nicht vor kommunalen Grenzen halt. „So wird ein Stück Lebensqualität in unsere Region zurückkehren“, so Monika Müller.

Von der Redaktion