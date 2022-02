Lebe dein Wildschweinleben, als sei alles zu deinem Vorteil programmiert

Wolfsburg

Lebe dein Leben, als sei alles zu deinem Vorteil programmiert. Dieses Motto hatte wohl ein Wildschwein im westfälischen Hagen. Durch eine offene Terassentür war es in eine Wohnung gelangt – die Tür fiel zu, das Schwein steckte fest. Doch der Waldbewohner machte das Beste draus: Schnell noch die Inneneinrichtung verwüstet, dann bettete sich das 60 Kilogramm schwere Tier auf dem Sofa – mit zutiefst zufriedenem Gesichtsausdruck, wie die Bilder zeigen. Einfach das Beste draus gemacht, das nenne ich Optimismus! Vielleicht suche ich mir doch mal ein Umfragethema für ICE-Reisende, deren Zug in Wolfsburg Aufenthalt hat. Und wenn dann die Türen zufallen und die Fahrt zufällig in Richtung Freiburg im Breisgau weitergeht...ups, Wanderurlaub! Aber erstmal muss ich mich noch um die ganze Arbeit auf meinem Schreibtisch kümmern und diverse Kaffeetassen wegräumen – was für ein Saustall!

Von Niklas Jan Engelking