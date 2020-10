Wolfsburg

Mit einer großen Lasershow, einem Laserlabyrinth und einem Laserstrahl, der quer durch die Wolfsburger Innenstadt geht, hat am Samstag das Herbstferien-Programm im Phaeno begonnen.

Ein wichtiger Teil des Programms: Die Lasershow „Classic Lights“. Begleitet wird die Show von den klassischen Stücken „ Peer Gynt“ von Edvard Grieg und „Danse Macabre“ von Camille Saint-Saens. Durch die Musik bekommt das Farbspiel eine entspannende Wirkung die zum Träumen verleitet. Die Lasershow wurde extra für das Phaeno produziert und bereits vor einiger Zeit vorgestellt. Für dieses Programm, wird sie nochmal aufgegriffen.

Um eine risikofreie Show unter Corona-Bedingungen zu zeigen, verwendet das Phaeno einen Nebel mit Öl

Für die Lasershow, bei der man dreidimensionale Lichtskulpturen und bewegende Effekte zu sehen bekommt, ist Nebel sehr wichtig, denn erst hierdurch werden die Strahlen sichtbar. Um eine risikofreie Show unter Corona-Bedingungen anbieten zu können, verwendet das Phaeno einen besonderen Nebel mit Öl, mit dem Viren nicht weiterverbreitet werden sollen.

Für die Show sind in der unteren Etage des Wissenschaftstheaters drei Laserpointer eingebaut und in der oberen Etage zwei, durch die Bewegung eines Spiegels, entstehen die Motive. In jedem Laser befinden sich die Farben Blau, Rot und Grün, allein durch diese drei Farben und deren Mischung entstehen die unterschiedlichen Farbspiele auf der Bühne.

„Ich habe zum ersten Mal eine Lasershow gesehen und es hat mir sehr gut gefallen, ich würde sicherlich noch einmal herkommen“, so die Besucherin Angelika Schönemeier.

Statt der üblichen 200 Besucher dürfen aufgrund der aktuellen Situation nur 30 Besucher pro Show den Saal betreten. Um trotzdem vielen Gästen die Show zeigen zu können, wird sie jede halbe Stunde angeboten.

Die Bildergalerie zum Herbstferien-Programm im Phaeno:

Im 15 Meter langen Laserlabyrinth können die Besucher ihre Geschicklichkeit testen

Im Laserlabyrinth können Jung und Alt hingegen ihre Geschicklichkeit auf die Probe stellen. „Dabei müssen sich die Teilnehmer durch ineinander verlaufende Laser, wie Juwelendiebe in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden hindurchzwängen“, so Dominik Essig, Projektleiter des Laser-Angebotes. Das Labyrinth verläuft über insgesamt 15 Meter und wird außerdem auf Zeit gespielt, durch eine Liste werden die schnellsten Spieler aufgelistet.

„Besonders den Kindern macht es viel Spaß. Wir sind häufig im Phaeno und finden vor allem das Laserlabyrinth toll. Die Liste die den Schnellsten anzeigt motiviert dazu, noch besser zu werden“, so der Besucher Jiri Jerhof.

„Achtung Laser!“ Im Phaeno können die Besucher in den Herbstferien ihre Geschicklichkeit in einem 15 Meter langen Laserlabyrinth testen. Quelle: Hermstein

Ein 1,5 Kilometer langer Laserstrahl symbolisiert den Zusammenhalt in schwierigen Zeiten

Als Highlight für die ganze Stadt strahlt noch bis zum 25. Oktober ein grüner Laserstrahl von Einbruch der Dunkelheit bis 24 Uhr, quer durch die Innenstadt. Er leuchtet auf einer Strecke von 1,5 Kilometern, vom Nordkopf bis zum Klieversberg. Die Idee hat das Phaeno zusammen mit verschiedenen Wolfsburger Einrichtungen umgesetzt. Der Strahl soll ein sichtbares Zeichen für den Zusammenhalt in Kultur, Wissenschaft und Handel während der Corona-Pandemie sein. Laut dem Phaeno ist er besonders gut sichtbar, wenn es abends etwas neblig wird.

Von Alba Prothmann Maindo