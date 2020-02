Wolfsburg

Die Wolfsburger Polizei sucht Zeugen zu einem Raub eines Laptops. Nach Angaben eines 26 Jahre alten Wolfsburgers wurde ihm der Computer am vergangenen Donnerstag, 30. Januar, gegen 20.45 Uhr von einer unbekannten Person gestohlen, die ihm zuvor eine reizende Substanz ins Gesicht gesprüht hatte.

Das Notebook gelangte durch Unbekannte zurück zu seinem Besitzer

Der 26-Jährige saß bei dem Angriff auf einer Parkbank in der Straße Am Hasselbach zwischen Amtsgericht und Studentenwohnheim. Das Opfer wurde zur Behandlung ins Klinikum gebracht. Am Mittwoch meldete sich der Mann dann bei der Polizei und teilte den Ermittlern mit, dass das Notebook einen Tag zuvor wieder durch Unbekannte in seinen Besitz gelangt sei.

Die Polizei fragt, wer Hinweise zu dem Raub machen kann. Möglicherweise wurde der Täter bei der Tatbegehung oder der anschließenden Flucht beobachtet. „Es ist durchaus auch möglich, dass der Täter anderen Personen von seiner Tat berichtet hat“, sagte Polizeisprecher Thomas Figge. Hinweise nimmt die Polizei in Wolfsburg unter Telefon (0 53 61) 46 46 0 entgegen.

