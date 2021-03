Wolfsburg

Den Wolfsburger Jugendlichen ist langweilig: Sie vermissen ihre Freunde und ihre Hobbys. Daher greifen einige zum Handy und manche sitzen stundenlang an der Spiele-Konsole. Auf Dauer machen solche Aktivitäten aber auch nicht glücklich. Also müssen neue Ideen und Projekte her: Die WAZ hat zehn Aktionen zusammengestellt, mit denen sich Jugendliche und Erwachsene vom Lockdown ablenken können.

Zehn Aktionen für den Lockdown

1. Etwas kreatives lernen – und zwar wirklich: Handlettering, Blumen binden, stricken, zeichnen oder Möbel bauen. Wer schon immer ein neues (kreatives) Hobby anfangen wollte, sollte jetzt starten.

2. Clickertraining für Tiere: Wer mit seinem Tier zusammenwohnt, kann sich noch mehr mit ihm beschäftigen. Bei dem so genannten Clickertraining lernen Hund, Katze oder sogar Kaninchen neue Verhaltensweisen und Tricks.

Geocaches suchen und nochmal effektiv ausmisten

3. Geocaches suchen: Ein Spaziergang gehörte zum ersten Lockdown. Doch im Lockdown 2.0 wird eine GPS-gestützte Schnitzeljagd absolviert. Dafür braucht man ein Smartphone und die Geocaching-App und ab gehts!

4. Noch einmal ausmisten, aber gründlich: Manchen Jugendlichen ist so langweilig, dass sie freiwillig ihr Zimmer aufräumen. Diese Motivation können Eltern auch nutzen, um noch einmal effektiv auszumisten. Wer bereits im Frühjahr 2020 ausgemistet hat, ist erstaunt, welche Dinge noch gehen können.

Tagebuch führen, ein Fotoalbum gestalten oder Briefe schreiben

5. Tagebuch führen: Mit dem Tagebuch können sowohl schöne als auch negative Gedanken festgehalten und sortiert werden – das kann auch befreiend sein.

6. Fotoalbum gestalten: Wer genug Bilder hat, kann sofort loslegen und entweder am Computer oder mit Washi-Tape, Stickern und Glitzerstiften ein Fotoalbum gestalten. Ansonsten beim nächsten Spaziergang den Fotoapparat zücken und neue Bilder knipsen.

7. Briefe schreiben: Zurzeit texten wir viel, nehmen an Video-Konferenzen teil oder glotzen auf den Fernseher. Doch unsere Freunde freuen sich bestimmt über einen handgeschriebenen Brief oder eine Postkarte.

Neue Filme und Serien entdecken oder eine neue Sprache lernen

8. Neue Serien und Filme entdecken: Zurzeit werden laut den Wissenschaftlern viele bekannte Serien und Filme angeschaut, dabei haben die Videostream-Plattformen oder die Wolfsburger Stadtbibliothek auch neue Titel im Angebot.

9. Podcasts hören: Den witzigen Podcast „Gemischtes Hack“ mit dem Comedian Felix Lobrecht kennen wahrscheinlich einige. Doch es gibt zu fast jedem Thema ein Podcast, längeres Suchen lohnt sich also.

10. Das Homeschooling nervt einige Schüler und noch mehr Lernen klingt vermutlich auch öde: Doch die Zeit kann auch genutzt werden, um sich von den Eltern etwas beibringen zu lassen oder eine neue Sprache zu lernen.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig