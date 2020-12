Lange war es still um den Gelände des früheren Landlebens. Nun haben gleich zwei Investoren Interesse bekundet. In der Planung ist ein XXL-Hotel mit Tagungsräumen und eine Zufahrt über die Straße „Kohlgärten“.

Landleben: So sehen die weiteren Planungen aus

