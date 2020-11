Velpke

Am Landgericht Braunschweig hat am Mittwoch der Prozess gegen einen 25-Jährigen begonnen, der vor dreieinhalb Jahren in Velpke seine damals 15-jährige Stiefschwester in zwei Fällen vergewaltigt haben soll. Ende Juni 2017 soll er die Tochter des damaligen Lebensgefährtin seiner Mutter zum Oralverkehr gezwungen und weitere sexuelle Handlungen versucht haben. Als die damalige Freundin des Angeklagten gegen ein Fenster seines Kellerzimmers klopfte, soll er von dem Mädchen abgelassen haben. Wenige Tage später soll er die 15-Jährige im Badezimmer erneut zum Oralverkehr gezwungen haben.

Laut des Angeklagten waren die sexuellen Handlungen einvernehmlich

Der Angeklagte stritt den Vorwurf ab: „Ich habe nichts gegen ihren Willen getan. “ Er sei in der ersten Nacht angetrunken von einer Feier heimgekehrt. Richterin Renate Reupke hakte immer wieder nach. „Wie hat sie sich konkret verhalten?“ – „Sie war verdutzt, hat es sich aber meiner Meinung nach gefallen lassen.“ Der Oralverkehr vier Tage später sei ebenfalls einvernehmlich gewesen. Ob er eine Erklärung habe, warum die Tochter ihn fälschlicherweise beschuldigen sollte, wollte Staatsanwalt Christian Krause wissen. Sie habe psychische Probleme und wohl Aufmerksamkeit erzielen wollen, meinte der Angeklagte. Auch deutete der Mann an, dass sein Stiefvater, in dessen Haus er und seine Mutter damals wohnten, ihm eins auswischen wollte. In dieselbe Kerbe schlug die Mutter des Angeklagten. Als sie von dem Vorfall erfuhr, habe sie ihrer Stieftochter gebeten, mit ihrem Vater zu reden. „Sie wollte aber nicht.“ Sie selbst habe Angst vor Aggressionen ihres früheren Lebensgefährten gehabt.

Aussage der Stiefschwester auf nächsten Verhandlungstag verschoben

Die heute 18-Jährige brach auf dem Weg in den Zeugenstand mehrfach in Tränen aus. Sie soll beim nächsten Verhandlungstag gehört werden und der Angeklagte dafür den Saal verlassen. Der Vater gab an, seine Tochter habe ihm Monate später von den zwei Vergewaltigungen erzählt. „Ich wollte die Einzelheiten nicht wissen“, sagte der 51-Jährige. Stattdessen habe er beschlossen, „das Haus aufzuräumen“ und den Angeklagten sowie dessen Mutter aus dem Haus geworfen. Sie habe ihm gegenüber geschwiegen, obwohl sie schon vorher von den Vorfällen erfahren habe.

Die leibliche Mutter sagte aus, sie habe in einer Beratungsstelle von der Vergewaltigung erfahren. Beide Elternteile sagten aus, der psychische Zustand ihrer Tochter, die ohnehin seit Jahren unter der Trennung ihrer Eltern leide, habe sich nach dem Vorfall massiv verschlechtert. Sie befinde sich auch heute noch in psychiatrischer Behandlung. Mutter, Vater und eine Vertreterin der Beratungsstelle hätten zur Anzeige geraten. Auch die Tochter habe sich trotz der Angst, das Ganze noch einmal durchleben zu müssen, für eine Anzeige ausgesprochen - sie wolle Gerechtigkeit.

Ein wichtiger Zeuge will sich an nichts mehr erinnern können

Wenig hilfreich als Zeuge war der frühere beste Freund (25) des Angeklagten. Der Mann hatte gegenüber der Polizei angegeben, er habe Chatverläufe auf dem Handy der Tochter entdeckt, die sexuelle Übergriffe nahelegten. Als die Polizei das Handy des Angeklagten sicherstellte, war dieser Chat gelöscht. In der Verhandlung gab der 25-Jährige immer wieder an, sich wegen seiner Depressionen nicht mehr erinnern zu können, bis dem Staatsanwalt der Kragen platzte: „Ist Ihnen bewusst, dass Ihre Aussagen dramatische Folgen für die Beteiligten haben?“ Auf mühsame Nachfrage der Nebenklage zu möglicher Gegenwehr sagte der 25-jährige Zeuge schließlich: „Ich glaube, sie hat gesagt, dass sie versucht hatte, ihn wegzudrücken.“

Die frühere Freundin des Angeklagten hingegen erinnerte sich deutlich besser an den Tag, als der 25-Jährige die Chats entdeckte und sie wie auch die Mutter des Angeklagten hinzuzog. Ihr gegenüber habe die 15-Jährige gesagt, der Angeklagte habe sie zweimal zum Oralverkehr gezwungen. Sie habe den Angeklagten daraufhin verlassen. Später versöhnte sich das Paar, bekam ein Kind. Ihre Beziehung bezeichnete sie als vertrauensvoll. Später allerdings habe sie sich wegen Untreue erneut vom Angeklagten getrennt. Der Prozess soll am 7. Dezember fortgesetzt werden.

Von Christian Opel