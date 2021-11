Hildesheim

Zu Beginn der Hauptverhandlung gegen einen 38-jährigen Wolfsburger war nicht abzusehen, wie der Prozess vor dem Landgericht Hildesheim verlaufen wird: Der Angeklagte war einfach nicht zum Gerichtstermin erschienen – er hatte ihn schlichtweg vergessen.

Mit fast vierstündiger Verspätung konnte der Prozess dann noch eröffnet werden. Die Staatsanwaltschaft warf dem Mann Steuerhinterziehung vor. Als Geschäftsführer einer GmbH soll er für ein Restaurant in Wolfsburg gegenüber dem Finanzamt in Gifhorn falsche Angaben gemacht haben. Ihm wurde vorgeworfen, nur einen Teil der tatsächlichen Einnahmen in seiner Buchführung erfasst zu haben. In den Jahren 2010 bis 2013 soll er in seinen Steuererklärungen viel zu geringe Umsätze angegeben haben. Das betrifft die Umsatz-, Körperschafts- und Gewerbesteuer für die von ihm geleitete Restaurant-GmbH. Er soll sich so einen Steuervorteil in Höhe von 226 163 Euro erschlichen haben.

Steuerprüfer stellen Unregelmäßigkeiten bei Getränkerechnungen fest

Steuerprüfer waren in dem Lokal Unregelmäßigkeiten bei den Rechnungen für den Getränkeankauf und deren Verkauf aufgefallen. Die Erklärung, dass die Bediensteten des Restaurants Getränke frei konsumieren dürften, reichte den Prüfern nicht als Erklärung für die von ihnen entdeckten Differenzen aus. Schlecht für den Angeklagten, dass die Prüfer ein großes Glasgefäß mit ausgebuchten Getränkebons fanden. Ihnen war klar, dass an der Kasse manipuliert worden war. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Privatwohnung des 38-Jährigen stellten Fahnder eine große Summe Bargeld sicher. In verschiedenen Portemonnaies fanden sie insgesamt 55 000 Euro.

Der Angeklagte bereut die Taten

Der 38-Jährige bereut seine Taten. „Ich habe einen Fehler gemacht“, sagte er zum Richter. Er räumte die von der Staatsanwaltschaft vorgetragenen 16 Taten vollumfänglich ein. Die Staatsanwältin forderte für den Mann eine Gesamtstrafe von zwei Jahren auf Bewährung. Die Bewährungszeit solle auf drei Jahre festgelegt werden. Außerdem solle der Mann innerhalb eines Jahres 150 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.

Nach nur 15-minütiger Beratung mit seinen Schöffen fällte der Richter das Urteil. Es entsprach den Forderungen der Staatsanwältin. Der Angeklagte und sein Verteidiger waren mit dem Urteil einverstanden. Ziel sei es gewesen, dass der 38-Jährige nicht ins Gefängnis muss, so sein Verteidiger. Der Wolfsburger und auch die Staatsanwaltschaft verzichteten auf die Einlegung von Rechtsmitteln. Somit ist das Urteil rechtskräftig.

Von Bettina Reese