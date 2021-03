Westhagen

Es wird ein langwieriger Prozess vor dem Landgericht Braunschweig: Ein ­46-jähriger Wolfsburger, dessen beiden 24 Jahre alten Zwillingssöhne sowie sein 25-jähriger Schwiegersohn stehen wegen einer tödlichen Messerstecherei in Westhagen im vergangenen September vor Gericht. Der Prozess beginnt am Dienstag, 27. April. Es sind neun weitere Verhandlungstermine angesetzt. Das Urteil wird im Juni erwartet.

Den vier Männern, die derzeit in Untersuchungshaft sitzen, wird gemeinschaftlich begangener Totschlag an einem männlichen Familienmitglied vorgeworfen. Sie sollen den 25-jährigen Schwiegersohn der Schwester des 46-jährigen Angeklagten zunächst verfolgt und am Stralsunder Ring durch heftige Schläge mit einer Stahlkette und Messerstiche getötet zu haben.

Faustschläge und Pfefferspray gegen die Ehefrau des Opfers

Laut Anklageschrift waren das spätere Opfer und dessen Ehefrau mit ihrem Wagen in Wolfsburg unterwegs, als sie bemerkten, dass der 46-jährige Angeklagte und der 25-jährige Angeklagte sie mit einem Opel Zafira verfolgten. Die mitangeklagten 24-jährigen Zwillinge sollen in einem anderen Auto in der Nähe der Wohnung am Stralsunder Ring gewartet haben. Als die Ehefrau des Opfers aus dem Wagen ausstieg, habe sie die vier Angeklagten erkannt, die auf ihr Fahrzeug zuliefen.

Polizeiwagen vor dem Klinikum Wolfsburg: Dort wurde einer der 24-jährigen Angeklagten behandelt. Die Polizei wollte mögliche Folgetaten verhindern. Quelle: Florian Heintz

Der 46-jährige Angeklagte soll der Ehefrau Pfefferspray ins Gesicht gesprüht, ihr mehrere Faustschläge ins Gesicht versetzt und sie in ein Gebüsch geschubst haben. Die Angeklagten hätten dann zu viert heftig auf den Kopf des Opfers eingeschlagen – unter anderem mit einer massiven Stahlkette nebst Metallschloss.

Der Angegriffene verteidigt sich mit einem Klappmesser

Der Angegriffene habe sich mit einem Klappmesser gegen die Zwillinge verteidigt und ihnen mehrere Stichwunden zugefügt. Die beiden 24-Jährigen seien durch Stiche in Rumpf und Rücken lebensbedrohlich verletzt worden. Weiter heißt es, die Gegenwehr habe die Angeklagten in ihrem Vorhaben, das Opfer zu töten, bestärkt. Einer der Angeklagten habe dem jungen Mann das Messer abgenommen und ihm damit mehrfach in den Oberkörper gestochen. Als die Familienangehörigen des jungen Mannes zur Hilfe herbeigeeilt seien, hätten die Angeklagten die Flucht ergriffen.

Der 25-Jährige bricht vor der Haustür seiner Schwiegereltern zusammen

Der 25-Jährige erlitt schwere Verletzungen am Kopf durch die Stahlkette und am Herzen durch das Messer. Vor der Haustür seiner Schwiegereltern brach er zusammen. Er starb trotz Notoperation noch am Tatort. Die beiden Söhne des ­46-Jährigen wurden mit schweren Verletzungen in Kliniken gebracht.

