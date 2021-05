Wolfsburg

Wer hat dem 25-jährigen Opfer bei der Messerattacke in Westhagen die tödlichen Verletzungen zugefügt? Auch nach dem vierten Prozesstag vor dem Landgericht Braunschweig am Montag bleiben viele Fragen rund um die Tat im September 2020 ungeklärt. Die vier Angeklagten, die sich wegen gemeinschaftlichen Totschlags verantworten müssen, hüllen sich bislang weitestgehend in Schweigen.

Mehrere Nachbarn sagten am Montag aus

Am Montag sagten laut Gerichtssprecher Dr. Stefan Bauer-Schade mehrere Tatzeugen aus der Nachbarschaft aus. Da sich die Messerattacke auf dem Parkplatz eines Wohnblocks im Stralsunder Ring ereignete, konnten einige Anwohner Teile des Geschehens beobachten.

Der getötete 25-Jährige soll Opfer eines seit Jahren andauernden Familienstreits geworden sein. Er war mit der Nichte von einem der vier Angeklagten verheiratet. Der 44-jährige Onkel soll dem Opfer gemeinsam mit seinen beiden 24-jährigen Zwillingssöhnen und einem Schwiegersohn (25) gezielt aufgelauert haben.

Wer hat dem Opfer die schweren Verletzungen zugefügt?

Wer von den vier Angeklagten dem 25-Jährigen die tödlichen Messerstiche und die Schläge mit einer massiven Stahlkette zugefügt hat, ist weiterhin unklar. Auch die Nachbarn konnten diese Frage vor Gericht nicht beantworten.

Der Anwalt einer der beiden Zwillinge hatte am ersten Prozesstag versucht, den Vorwurf des Totschlags von seinem Mandanten abzuwenden. Dieser erlitt bei der Messerattacke selbst potenziell lebensbedrohliche Verletzungen. Der Grund: Das Opfer soll sich mit dem Messer selbst stark gegen die Angeklagten gewehrt haben. Aus Sicht seines Anwalts sei der 24-Jährige deshalb gar nicht mehr in der Lage gewesen, dem Opfer die tödlichen Verletzungen zuzufügen. Der andere Zwillingsbruder trug von der Tat ebenfalls schwere Stichverletzungen davon.

Der Grund für den Familienstreit ist bislang unklar

Zum Grund des Streits in der Familie machten die Beteiligten bislang unterschiedliche Angaben. Der 44-jährige Onkel sagte bei einer Haftprüfung aus, dass es um Geld gegangen sein. Die Ehefrau des Opfers widersprach dieser Version: Laut ihr seien die Frauen der beiden Zwillinge vor ihren Männern „geflüchtet“. Ihr und ihrem verstorbenen Mann habe die Familie eine Mitschuld daran gegeben.

Am Mittwoch führt das Gericht die Verhandlung fort. Dann sollen drei Zeugen aus dem Umfeld des Opfers aussagen. Der 25-Jährige soll sich bereits vor der Messerstecherei von den Angeklagten bedroht gefühlt haben. Laut seiner Ehefrau soll er bereits zwei Wochen vor der Tat gesagt haben: „Wenn das so weitergeht, töten die mich.“

Von Melanie Köster