Westhagen

„Wir haben gewonnen!“, jubelte Pastor Tomás Gaete von der Bonhoeffer-Kirchengemeinde in Westhagen. Gemeinden in ganz Niedersachsen konnten sich um einen Besuch des Landesbischofs Ralf Meister bewerben, der sich vorgenommen hat, in den nächsten Wochen 10.000 Osterkerzen zu verteilen. Am Samstag war Westhagen für ihn die erste von zwölf Stationen. Doch von Stress keine Spur: Obwohl er nicht lange bleiben konnte, strahlte er in der kurzen Andacht, die die Gemeinde spontan auf die Beine gestellt hatte, eine wohltuende Ruhe und Freundlichkeit aus.

Musik durfte nicht fehlen

Am Donnerstagabend hatte Pastor Gaete Bescheid bekommen und sofort herumtelefoniert. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die gute Botschaft – und so kamen knapp 30 Gäste am Samstagmorgen recht spontan in die Kirche. Sogar drei Instrumentalisten hatten schnell noch etwas vorbereitet: Zum Einmarsch des Bischofs – gemeinsam mit zwei Ehrengästen, nämlich Superintendent Christian Berndt und Ortsbürgermeisterin Ludmilla Neuwirth – spielte Helmut Sass Trompete. Zum Ausmarsch musizierten Ingrid Biermann (Flöte) und Lilli Rudolf (Piano) gemeinsam.

Auf der Kanzel erzählte Ralf Meister, wie er vor gerade einmal 14 Tagen auf die Idee gekommen war, den Menschen mit einer kleinen Geste eine große Freude zu machen. Er habe überlegt, wie man Trost spenden kann, wenn Worte nicht reichen. „Vielleicht ist jetzt ja genau die richtige Zeit dafür“, sagte er mit Blick auf die Stuhlreihen, von denen aus ihm die Menschen im Corona-gerechten Abstand zuhörten.

Spontan-Andacht: Die Nachricht vom Besuch des Bischofs verbreitete sich schnell in Westhagen. Quelle: Britta Schulze

Mehr als 250 Gemeinden haben sich insgesamt gemeldet. „Ich lerne viele Kirchen kennen, die ich noch nie besucht habe“, freute sich der Geistliche – und mit ihm freute sich Superintendent Berndt, er den hohen Gast bisher in der Christuskirche in der Innenstadt empfangen hat. Die Europalette voller Kerzen, die in der Garage des Bischofs steht, wird angesichts des Ansturms übrigens nicht reichen. „Deshalb habe ich heute nur 50 Kerzen mitgebracht, aber die anderen 50 werden nachgeliefert“, verspracht Meister. Pastor Gaete möchte sie an Ostern weiter verteilen. Ob das traditionelle Osterfrühstück stattfinden kann, ist allerdings noch fraglich. „Das ist so schade!“, findet Lilli Neifer, die mit ihrem ehrenamtlichen Engagement eine der Säulen der Gemeinde bildet und die Veranstaltung schon oft organisiert hat.

Zwei Kerzen gingen noch während der Andacht direkt von Hand zu Hand: Der Landesbischof überreichte sie persönlich an Eveline Anna (5) und ihre Schwester Chelsey Isabella (9), die schon seit zwei Jahren im Fest-Gottesdienst im Dezember die Weihnachtsgeschichte vorliest.

Von Andrea Müller-Kudelka