Land übernimmt Kosten für die Fahrt zum Wolfsburger Impfzentrum

Wolfsburg

Um eine Corona-Ansteckung im öffentlichen Nahverkehr auf dem Weg zum Impfzentrum möglichst zu vermeiden, übernimmt das Land Niedersachsen bei Personen ab 80 Jahren unter bestimmten Voraussetzungen die Fahrkosten für den Hin- und Rückweg. Das teilt die Stadt Wolfsburg mit. Die Übernahme erfolgt, wenn der Transport aus medizinischen Gründen notwendig ist, aber die Voraussetzungen für eine Kostenübernahme durch die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) nicht vorliegen.

Ein Arzt muss die Kostenübernahme vorab bewilligen

Damit die Kosten für ein Taxi aus medizinischen Gründen übernommen werden, muss ein Arzt dies bewilligen. Er oder sie kann zwei Transportbescheinigungen – für die erste und für die zweite Impfung – ausstellen. Die Taxifahrt erfolgt dann komplett bargeldlos.

Anspruch auf die Transportbescheinigung haben Personen, die 80 Jahre oder älter sind, die Corona-Schutzimpfung nicht durch ein mobiles Team oder anderweitige Maßnahmen (z. B. Impfbusse) erhalten können, es sich nicht um einen Liegendtransport handelt und eine Mobilitätseinschränkung vorliegt. Dazu zählen: Schwerbehinderte, deren Ausweis ein Merkzeichen „aG“ für außergewöhnliche Gehbehinderung, „Bl“ für Blindheit oder „H“ für Hilflosigkeit enthält, Pflegebedürftige, deren Pflegebescheid den Grad 4 oder 5 ausweist sowie Pflegebedürftige mit dem Pflegegrad 3, wenn bei ihnen eine dauerhafte Mobilitätsbeeinträchtigung vorliegt.

Statt Bargeld müssen die Anspruchsberechtigten lediglich die Transportbescheinigung übergeben

Die Übergabe der Transportbescheinigung an den Taxifahrer erfolgt auf dem Rückweg vom Impfzentrum. In Fällen, in denen der Taxifahrer nicht vor dem Impfzentrum wartet, vermerkt er oder sie über die Zentrale die einfache Fahrt zum Impfzentrum. Für die Rückfahrt fordert die geimpfte Person erneut ein Taxi an und händigt die Transportbescheinigung dem Taxifahrer aus. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, den Taxiservice vor den jeweiligen Impfzentren zu nutzen.

Von der Redaktion