Längere Ladenöffnung: Initiative unterstützt Gastronomie am Steimker Berg

Wolfsburg

Für längere Ladenöffnungszeiten am Marktplatz im Stadtteil Steimker Berg setzen sich die Ratsfraktionen von PUG, Grünen, FDP, Linken und Piraten in einem gemeinsamen Antrag ein. Die Stadtverwaltung solle schnellstmöglich einen geänderten Bebauungsplan für den Steimker Berg auf den Weg bringen oder andernfalls eine Sondergenehmigung für Ladenöffnungszeiten bis 22 Uhr prüfen. Damit soll dem Bistro Heimlich am Marktplatz eine längere Nutzung der Außenterrasse in den Abendstunden ermöglicht werden.

Außenterrasse muss um 20 Uhr für Gäste schließen

Inhaber Yassin Ouni hatte sich kürzlich mit einem Hilferuf an den Ortsrat Stadtmitte gewandt. Sein kleines Bistro mit Verkaufsgeschäft und Tischen auch vor der Tür sei besonders im Sommer ein beliebter Treffpunkt am Steimker Berg. Nach geltender Regelung muss Ouni seine Außenterrasse bereits um 20 Uhr für Gäste schließen – längere Öffnungszeiten sind in dem reinen Wohngebiet nicht erlaubt. Dadurch entgingen ihm aber dringend benötigte Einnahmen, beklagte sich Ouni, der zuletzt wie die gesamte Gastronomiebranche erheblich unter der Corona-Krise zu leiden hatte. „Wenn das so weitergeht, muss ich dort schließen“, sagte Ouni mit Blick auf das im Oktober 2018 eröffnete Heimlich am Steimker Berg.

Anzeige

An einer Änderung des Bebauungsplanes für den Steimker Berg wird schon seit längerer Zeit gearbeitet. Das Ziel des Ortsrates Stadtmitte sei dabei eine Wiederbelebung des gesellschaftlichen Lebens sowie der Nahversorgung am Marktplatz gewesen. Die Fraktionen von PUG, Grünen, FDP, Linken und Piraten wollen das Verfahren nun beschleunigen, bevor es für die Gastronomie am Marktplatz zu spät ist. Mit dem Heimlich habe sich an dem Standort als Nachfolger der Bäckerei Cadera ein gemütliches Café angesiedelt, das zum Beispiel durch den Verkauf von Backwaren auch die Nahversorgung im Stadtteil sicherstelle.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Neue Regelung soll auch für Rechtssicherheit sorgen und einen Streit befrieden

Viele ältere und junge Menschen nutzten das Heimlich außerdem, um abends noch eine Vesperplatte zu essen und dazu ein Glas Wein zu trinken. „Es macht Freude, diese Menschen dort glücklich zu sehen und sehr positive Resonanz zu erhalten“, heißt es in dem Antrag. Der Geräuschpegel sei dabei nicht lauter, als wenn Privatleute auf Ihrer Terrasse sitzen. Inhaber Ouni hatte zuletzt von Auseinandersetzungen mit einer Anwohnerin berichtet, mehrfach sei die Polizei gerufen worden. Die Änderung des Bebauungsplanes für eine Anpassung der Öffnungszeiten und eine Nutzung der Außenterrasse solle hier auch für „Rechtssicherheit und gesellschaftlichen Frieden“ sorgen, erklären die Fraktionen.

Die Stadtverwaltung teilte auf Nachfrage mit: „Für den Steimker Berg gibt es keine Pläne, ein Mischgebiet auszuweisen, weil dieses bei den örtlichen Gegebenheiten nicht in die umliegende Wohnbebauung passt. Bei den laufenden Überlegungen steht die Geräuschbelastung der Außengastronomie für umliegende Wohnungen und eine Lösung hierfür im Vordergrund. Es wird geprüft, ob die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes erfolgen kann.“ Die Änderung des Bebauungsplanes am Steimker Berg sei aufgrund der Komplexität ein sehr umfangreiches Vorhaben, erklärte ein Stadtsprecher. Wegen der Vielzahl von Projekten bei der Wohnungsbauoffensive, einem Mangel an Fachkräften und Kapazitäten sowie der Corona Pandemie sei der Bebauungsplan „noch nicht so intensiv vorangetrieben“ worden.

Von Florian Heintz